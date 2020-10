New York auch am Freitag nicht zu bremsen. Hoffnung auf einen baldigen Covid-19-Impfstoff und eine Einigung im Streit um das US-Fiskalpaket beflügeln die Anlegerfantasie. Gefragte Tech-Giganten. Asiatische Börsen uneinheitlich. Starkes China inklusive Hongkong. US-Aktienfutures bereits wieder um 0.2 Prozent über dem Schlussstand vom Freitag. Auch Europa und die Schweiz etwas höher erwartet.

SMI vorbörslich mal wieder im Plus. Selektive Käufe in Partners Group, DSKH, Basilea und Tecan. Musik spielt vor allem in den Nebenwerten. Flaute hingegen bei den Schwergewichten.