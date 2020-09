Logitech: Aktie in New York mit neuen Höchstkursen. Fast viermal so viel Tagesumsatz wie sonst. Ist da was im Busch?

Nestlé: HSBC geht auf BUY (Hold) bis 123 (102) Fr. Findet sichtlich Gefallen an der Übernahme von Aimmune. Dürfte dem SMI heute helfen.

Ascom: UBS erhöht kräftig auf 12 (6.50) Fr. mit NEUTRAL. Lobt Fortschritte bei den Kosten.

Aryzta: Finanzinvestor Lodbrok Capital steigt mit gut 3 Prozent ein.

Flughafen Zürich: BNP Paribas geht auf OUTPERFORM (Neutral) bis 154 Fr.

Julius Bär: Im Streit um DDR-Vermögen letztinstanzlich zu Zahlung in Höhe von 150 Mio Fr. verurteilt. Betrag vollumfänglich durch Rückstellungen gedeckt.

Landis+Gyr: UBS Fund Management betreibt "bottom fishing", baut auf 3.08 Prozent aus.

Swatch Group: Goldman Sachs ist für NEUTRAL bis 244 (222) Fr. Rechnet in diesem Jahr mit geringerem Verlust als zuvor.

Swiss Re: Stellt "Dauer-Baustelle" Corporate Solutions organisatorisch neu auf die Beine. Die Hoffnung (auf einen Turnaround) stirbt zuletzt, so Händler.

UBS: Muss die Grossbank als ehemalige Cantrade-Mutter für die 150 Mio Fr. bei Julius Bär geradestehen?

Derivate: Grössere Aktivitäten bisweilen nur im Knock-out-Call