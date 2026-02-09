Das ist an den Märkten passiert
...seien auch jetzt erste Umschichtungen aus den Tech-Giganten in andere Sektoren zu beobachten, wobei diese Rotationen momentan noch in einem sehr frühen Stadium stecken würden. Wie die Anlagestrategen weiter schreiben, hatten die Technologiewerte zwischen März und Dezember des Jahres 2000 Kursverluste von mehr als 50pc zu beklagen. Im Gegenzug konnten Aktien aus den Sektoren Nahrungsmittel, Versorger und Gesundheit zwischen 40 und 50pc zulegen. Dennoch gab der Leitindex S&P 500 damals um 13pc nach.
New Yorker Börse vor dem Wochenende mit neuen Rekorden. Dow Jones Industrial Index schliesst erstmals überhaupt über 50'000 Punkten. Schnäppchenjäger seien am Werk, heisst es. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen hingegen uneinheitlich. Gold und insbesondere Silber machen Boden gut. Chinesische Regierung rät eigenen Banken dazu, ihre US-Anleihenbestände zu überdenken.
SMI vorbörslich im Plus. Roche einziger Blue Chip mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten sind Stadler Rail, AMS Osram sowie Basilea gefragt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Logitech +0.9% (US-Vorgaben)
Basilea +0.8% (Meilensteinzahlung)
Verlierer:
Roche -0.4% (Analystenkommentar)
Huber+Suhner -0.3%
R&S Group: Aktie für die UBS ein Kauf bis 21.90 (22.60) Fr. und für die Berenberg Bank gar bis 36 (35) Fr. Beide Banken zeigen sich erfreut über die randvollen Auftragsbücher.
Adecco: Kepler Cheuvreux verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 34 Fr. Zuständiger Analyst passt seine Gewinnerwartungen für den Stellenvermittler um bis zu 12pc nach oben an.
Barry Callebaut: Nicht namentlich genannter Verwaltungsrat macht auf Aktien im Gegenwert von gut 6 Mio Fr. Kasse.
Novartis: Grösserer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 2.5 Mio Fr. Goldman Sachs trimmt auf 101 (104) Fr. mit SELL. Warnt vor einer nachlassenden Wachstumsdynamik.
Roche: Sieht die Wirksamkeit von Fenebrutinib in Studien bestätigt. MS-Pille sei mindestens ebenso wirksam wie Ocrevus. Jefferies bleibt skeptisch mit UNDERPERFORM bis 230 Fr.
SMG: Blackrock hat das Aktienpaket zuletzt ausgedünnt. Hält nur dank von Mitaktionären delegierten Stimmrechten etwas mehr als 3pc an der Immoscout24-Mutter.
SoftwareOne: Jahresumsatz +22.5pc auf 1.24 Mrd Fr. (erw. 1.29 Mrd Fr.). Gewinnvorgaben bleiben dieselben. Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 10 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
SPS: Aktie für Vontobel ein Kauf bis 151 (133) Fr. Trägt mit den Anpassungen dem soliden Jahresergebnis Rechnung.
Vontobel: Oddo erhöht auf 70 (66) Fr. mit NEUTRAL. Letztjähriges Ergebnis und Eigenmittelbasis besser als erwartet. Citigroup trimmt auf 65.50 (66.50) Fr. ebenfalls mit NEUTRAL.
Derivate: Grössere Umsätze im Call-Warrant SRBHJB und im Long Mini-Future MSRBZT auf Stadler Rail, im Long Mini-Future MNOALV auf Novartis, sowie in den beiden Knock-out-Calls OSCIFV und SOPB2U auf die Silber-Unze.