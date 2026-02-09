...seien auch jetzt erste Umschichtungen aus den Tech-Giganten in andere Sektoren zu beobachten, wobei diese Rotationen momentan noch in einem sehr frühen Stadium stecken würden. Wie die Anlagestrategen weiter schreiben, hatten die Technologiewerte zwischen März und Dezember des Jahres 2000 Kursverluste von mehr als 50pc zu beklagen. Im Gegenzug konnten Aktien aus den Sektoren Nahrungsmittel, Versorger und Gesundheit zwischen 40 und 50pc zulegen. Dennoch gab der Leitindex S&P 500 damals um 13pc nach.