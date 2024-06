Börsengeschehen in New York erneut ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten. Will nicht so recht zu den Fondsstatistiken der Bank of America passen. Andere Marktsegmente deutlich besser unterwegs. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings bereits wieder mit Auftrieb. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Lässt auch für Europa und die Schweiz hoffen.