Börse in New York zur Sitzungsmitte mit neuen Indexrekorden. (Liquiditäts-)Flut hebt sämtliche Boote. Banken-Stresstest beruhigt die Gemüter. US-Aktienfutures im asiatischen Handel gut gehalten gestellt. Dortige Börsen überwiegend freundlich. Neue Indexrekorde vor dem Wochenende auch in der Schweiz?