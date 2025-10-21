Börsengeschehen in New York vergangene Nacht ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Wichtigste Indizes schrammen um Haaresbreite an neuen Rekorden vorbei. Entspannung bei den Langfristzinsen hilft spürbar. US-Aktienfutures heute früh knapp behauptet. Dortige Börsen dank der Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen Washington und Peking mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz vorerst allerdings noch richtungssuchend. Gold und Silber nach dem gestrigen Höhenflug leicht rückläufig. Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum unter Druck. Von "erzwungenen Verkäufen" ("forced executions") zu hören. Warten auf die Zahlen von Schwergewicht Netflix von heute Nacht.