New Yorker Börse nach richtungslosem Handel gut behauptet. Nvidia und Co für einmal überraschend kraftlos. Ähnliches liesse sich heute früh im asiatischen Handel von den US-Aktienfutures behaupten. Schwergewicht Netflix hilft. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Hongkong und China nach beruhigenden Konjunkturdaten erholt. Europa und die Schweiz müssen die jüngsten Avancen wohl erst einmal verdauen. Gold in Rekordlaune. Preis für eine Feinunze erstmals über 2700 $.