Das ist an den Märkten passiert
...20 Kurs-Franken höher auf NEUTRAL (Underweight). Vosser rudert auch beim tiefsten mir bekannten Kursziel von 230 Franken zurück und erhöht dieses auf 350 Franken. Hiesige Beobachter zeigen sich überrascht. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
New Yorker Börse am Freitag nach einem richtungslosen Sitzungsverlauf etwas höher. Leitindizes S&P 500 und Dow Jones Industrial schrammen knapp an den bisherigen Bestmarken vorbei. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dank Anschlusskäufen abermals mit positiven Vorzeichen. Dortige Börsen hingegen uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit erfreulichem Start in die neue Woche. Gold-Unze deutlich gemächlicher unterwegs.
SMI vorbörslich leicht im Minus. Schwergewichte wie Roche und Novartis dem Börsenbarometer eine willkommene Stütze. Bei den Nebenwerten lassen Straumann, Galderma, Schindler und Sandoz die Muskeln spielen. Höhenflug bei Cosmo nicht zu stoppen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Cosmo +3.9% (Anschlusskäufe)
Galderma +1.9% (L'Oréal-News)
Verlierer:
Geberit -1.3% (trotz Heraufstufung)
Alcon -1.3% (Sektorstudie)
Cosmo: Nach dem produktseitigen Durchbruch von letzter Woche gleich mehrere Titelverkäufe aus der Chef-Etage auszumachen. Gesamtvolumen mittlerweile mehr als eine halbe Million Franken.
Amrize: Royal Bank of Canada geht auf SECTOR PERFORM (Outperform) bis 60 $. Schadensarme Hurrikan-Saison könnte das Dachbaugeschäft bremsen. Deutsche Bank widerspricht mit BUY bis 47 (49) Fr.
Avolta: UBS erhöht auf 48 (45) Fr. mit NEUTRAL. Zuständiger Analyst geht von einem erfreulichen Schlussquartal für das Basler Unternehmen aus.
Georg Fischer: Kepler Cheuvreux geht auf BUY (Hold) bis 62 (65) Fr. Kurszäsur der letzten Wochen nimmt übertriebene Züge an.
PolyPeptide: UBS Fund Management meldet erstmals seit Ende Mai wieder einen Stimmenanteil von weniger als 3pc.
Sandoz: Vollzieht den Kauf von Teilen von Just-Evotec. Aktie für J.P. Morgan ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 66 (60) Fr.
SGS: Baut die Präsenz in Australien aus und übernimmt die Australian Superintendence Company. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreise.
Sika: Royal Bank of Canada geht auf SECTOR PERFORM (Outperform) bis 184 Fr. Sieht auch 2026 zu einem Übergangsjahr für den Bauchemiespezialisten werden. Auch die Deutsche Bank zieht die Reissleine und geht auf HOLD (Buy) bis 168 (237) Fr.
SoftwareOne: US-Softwaregigant Microsoft will weltweite Preise für Microsoft 365 ab Mitte 2026 erhöhen. Berenberg Bank sieht in diesem Zusammenhang zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten für die "Re-Seller". Bleibt für BUY bis 11 Fr.
Straumann: J.P. Morgan geht auf OVERWEIGHT (Neutral) bis 125 Fr. Wachstumsaussichten intakt und Aktie unterbewertet.
Swiss Re: J.P. Morgan senkt auf 155 (160) Fr. mit NEUTRAL und die Royal Bank of Canada sogar auf 118 (125) Fr. mit UNDERPERFORM.
Xlife Sciences: Grupo Landsteiner übernimmt im Zuge einer langjährigen Zusammenarbeit Projekte mit einem Gesamtwert von bis zu 450 Mio $.
Zurich Insurance: Aktie für J.P. Morgan ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 525 (500) Fr. Trägt mit den Anpassungen der Möglichkeit üppigerer Dividenden oder Aktienrückkäufen Rechnung.
Derivate: Nennenswerte Umsätze im Long Mini-Future MSIAZV auf die Silber-Unze, in den Mini-Futures LGUMJB (Long) und MGEDBT (Short) auf Geberit sowie im Call-Warrant GEAMJB auf Georg Fischer zu verzeichnen.