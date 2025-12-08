New Yorker Börse am Freitag nach einem richtungslosen Sitzungsverlauf etwas höher. Leitindizes S&P 500 und Dow Jones Industrial schrammen knapp an den bisherigen Bestmarken vorbei. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dank Anschlusskäufen abermals mit positiven Vorzeichen. Dortige Börsen hingegen uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit erfreulichem Start in die neue Woche. Gold-Unze deutlich gemächlicher unterwegs.