Avolta: Den Meistbietenden wird ein 2.8pc-Paket angeboten, wie Reuters in Erfahrung gebracht haben will. Berichtet von einer Preisbasis von 43.46 Fr. je Aktie, was einem Abschlag von rund 3pc gegenüber dem Schlusskurs von gestern Abend entspräche. Als Verkäufer kämen gleich mehrere Grossaktionäre in Frage. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 55 Fr.