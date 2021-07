SMI vorbörslich etwas höher. Zykliker wie Sika, ABB oder Richemont und Finanzwerte wie UBS und Credit Suisse führen das Feld an. Handelsgeschehen ansonsten eher lustlos.

Rekordjagd an der New Yorker Börse nicht zu bremsen. Für einmal allerdings keine klaren Trends auszumachen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.2 Prozent höher. Dortige Börsen mehrheitlich im Angebot. Europa und die Schweiz bisweilen noch unentschlossen. Alles kann, nichts muss.

Meyer Burger: Kündigt Privatplatzierung von 155 Mio neuen Aktien zu 0.515 Fr. das Stück sowie einer "grünen" Wandelanleihe in Höhe von € 145 Mio an. Zeitpunkt geschickt gewählt. AlphaValue ist für ADD bis 0.62 (0.42) Fr. Mirabaud Securities bleibt für BUY bis 0.80 Fr.

Partners Group: Jefferies geht auf HOLD (Buy) bis 1400 (945) Fr. Der Mist ist geführt. Credit Suisse hält dagegen mit OUTPERFORM bis 1450 (1260) Fr.

ABB: Barclays erhöht auf 29 (27.50) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Sieht Aufschwung in der Prozess-Automation.

AMS: Morgan Stanley senkt auf 23 (25.50) Fr. mit EQUAL-WEIGHT.

Clariant: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf mit BUY bis 24 (20) Fr. Rechnet endlich mit satten Cashflows.

Galenica: Stösst mit einem Kauf von Spagyros in die Spagyrik vor.

Givaudan: Übernimmt Minderheitsbeteiligung an italienischer B.kolormakeup & Skincare. Macht keine Angaben zum Kaufpreis. Mirabaud Securities bleibt für HOLD bis 3800 Fr.

Idorsia: Aktionärs-Aktivist Artisan Partners reduziert auf unter 3 (3.07) Prozent. Goldman Sachs ist für NEUTRAL bis 26.50 (26) Fr.

Kühne+Nagel: Verkauft Apex-Minderheitsbeteiligung an die Partners Group. Schritt kommt für Beobachter überraschend. Dürfte bis zu 425 Mio Fr. in die Kasse spülen, so schätzt die UBS. Bleibt allerdings für NEUTRAL bis 271 Fr.

Richemont: Übernimmt belgische Delvaux für nicht genannte Summe. Spekulationen der letzten Tage bewahrheiten sich damit. Royal Bank of Canada ist für OUTPERFORM bis 131 (120) Fr.

Sika: Goldman Sachs erhöht auf 358 (326) Fr. mit BUY. Schätzungsanpassungen im Vorfeld der Halbjahreszahlen.

Swatch Group: Aktie für Credit Suisse ein Kauf mit OUTPERFORM bis 355 (300) Fr. Erhöht die Gewinnschätzungen um durchschnittlich 14 Prozent. Royal Bank of Canada mit SECTOR PERFORM bis 300 (265) Fr. deutlich zurückhaltender.

Swisscom: Jefferies ist für UNDERPERFORM bis 420 (403) Fr. Schätzungserhöhungen aufgrund der Glasfaser-Vereinbarung mit Rivale Salt.

Derivate: Magere Umsätze, unter anderem im Knock-out-Call ODAAWV auf den DAX.