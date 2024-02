New Yorker Börse dank kleinerem Kursfeuerwerk kurz vor Sitzungsende erholt. Kann die Enttäuschung über die Teuerungszahlen vom Dienstag dank versöhnlichen Aussagen mehrerer Fed-Gouverneuren abschütteln. Teils aggressive Käufe in den Tech-Giganten. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen dennoch uneinheitlich bis schwächer. Japan schlittert überraschend in eine Rezession. Für Europa und die Schweiz möglicherweise Anschlusskäufe zu erwarten.