Fed-Aussagen sorgen an New Yorker Börse in zweiter Sitzungshälfte für Verstimmung. Grössere Abgaben bleiben allerdings aus. US-Aktienfutures im asiatischen Handel erneut um bis zu 0.5 Prozent tiefer. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz etwas tiefer erwartet.