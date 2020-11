Kräftige Erholung in New York, jedoch nicht bei dortigen Tech-Aktien. Handelsgeschehen im Zeichen von Sektorumstufungen durch J.P. Morgan. Mächtige Investmentbank setzt neuerdings auf Finanzwerte. US-Aktienfutures vor Wahl-Zirkus in Washington nachbörslich um bis zu 0.5 Prozent höher. Asiatische Börsen mehrheitlich höher. Anschlusskäufe auch in Europa und der Schweiz?