Das ist an den Märkten passiert
...mehrere Kaufempfehlungen. J.P. Morgan etwa startet mit OVERWEIGHT bis 54 Franken. Geht noch auf Jahre hinaus von einem zweistelligen Wachstum bei überdurchschnittlichen Gewinnverbesserungen aus. Sein Berufskollege bei der UBS nicht eben weniger zuversichtlich. Nimmt die Erstabdeckung des Börsendebütanten sogar mit BUY bis 57.50 Franken auf. An dieser Stelle sei erwähnt, dass J.P. Morgan und die UBS zu den Hauptverantwortlichen der Publikumsöffnung zählen - gemeinsam mit Goldman Sachs. US-Investmentbank etwas zurückhaltender mit NEUTRAL bis 55 Fr.
New Yorker Börse gibt frühe Gewinne nach dem Fed-Entscheid ab. Geschehen von Gewinnmitnahmen überschattet. Schwergewichte Microsoft und Facebook-Mutter Meta nachbörslich mit einem Zahlendämpfer. Beide Aktien mit deutlichen Verlusten. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel deshalb im Angebot. Dortige Börsen mehrheitlich tiefer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz ebenfalls negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen tiefer. Gold-Unze erholt, aber wieder unter 4000 $.
SMI vorbörslich noch unentschlossen. Kühne+Nagel sowie Alcon lassen den Kopf hängen. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Sandoz, Clariant, SIG und Straumann schwächeren Avolta und Vontobel gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Clariant +2.0% (Zahlen)
SIG Group +1.6% (Investorentag)
Verlierer:
Avolta -1.9% (Zahlen)
Kühne+Nagel -1.9% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Sandoz: Quartalsumsatz 2.83 Mrd $ (erw. 2.83 Mrd $). Umsatz mit Biosimilars +16pc auf 862 Mio $ (erw. 863 Mio $). Diesjährige Margenvorgaben werden erhöht. Aktie gestern Nachmittag zeitweise mit neuen Kursrekorden. J.P. Morgan bleibt für OVERWEIGHT bis 55 Fr. und die UBS für NEUTRAL. Wird beim Kursziel von 47 Fr. allerdings über die Bücher gehen müssen.
ABB: Citigroup will es wissen mit BUY bis 68 (62) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie des Industrie-Urgesteins.
Amrize: Research Partners erhöht auf 56 (50) Fr. mit KAUFEN. Kurzfristige Aussichten hellen sich auf. Rückläufige Dollar-Zinsen womöglich ein wichtiger Wachstumstreiber.
Avolta: Quartalsumsatz 3.79 Mrd Fr. (erw. 3.9 Mrd Fr.). Org. Wachstum +4.8pc (erw. +4.8pc). Op. Kerngewinn 451.5 Mio Fr. (erw. 458 Mio Fr.). Erhält zudem den Zuschlag für einen 11-Jahres-Vertrag am JFK International Airport. UBS bleibt für NEUTRAL bis 45 Fr. und Kepler Cheuvreux sogar für BUY bis 55 Fr.
Cicor: Übernimmt britische TT Electronics für umgerechnet gut 300 Mio Fr. in bar und eigenen Aktien. TT-Aktionäre halten künftig 10pc am kombinierten Unternehmen. Eine grosse Sache, wie Händler meinen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 210 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Clariant: Quartalsumsatz 906 Mio Fr. (erw. 919 Mio Fr.). Op. Gewinn 162 Mio Fr. (erw. 151 Mio Fr.). Diesjähriger Umsatz neu am unteren Ende der Zielspanne erwartet. ZKB geht auf MARKTGEWICHTEN (Übergewichten).
Idorsia: Schliesst die ersten neun Monate mit einem Reinverlust in Höhe von 34 Mio Fr. ab. Flüssige Mittel per Ende September bei 64 Mio Fr. Kepler Cheuvreux dürfte HOLD bis 2.20 Fr. unter positiven Vorzeichen überdenken.
Kühne+Nagel: Barclays geht auf UNDERWEIGHT (Equal Weight) bis 140 (165) Fr. Auf Volumenwachstum ausgerichtete Strategie dürfte sich negativ auf die Margen auswirken. Octavian hingegen weniger pessimistisch mit HOLD bis 156 (180) Fr.
Logitech: Bank of America erhöht auf 97 (90) Fr. mit NEUTRAL, Deutsche Bank auf 90 (82) Fr. mit HOLD und die Berenberg Bank sogar auf 110 (90) Fr. mit BUY.
Nestlé: Julius Bär ist für BUY bis 92 (90) Fr. Sieht den Nahrungsmittelmulti nach den ersten neun Monaten auf einem guten Weg.
R&S Group: Janus Henderson dünnt Aktienpaket weiter aus. Amerikaner halten neuerdings weniger als 3pc am Trafohersteller. Damit hat der mysteriöse Verkäufer der letzten Wochen endlich einen Namen...
Siegfried: Swisscanto hat wacker Aktien zugekauft. ZKB-Fondstochter hält neuerding gut 5pc am Pharmazulieferer. Im April 2022 waren es noch 3pc.
SIG Group: Lädt heute zum Investorentag. Vorabinformationen umfassen sowohl zurückhaltendere neue Mittelfristziele als auch Aussagen zur künftigen Ausschüttungspolitik. "Dividenden-Pause" soll bloss ein Jahr dauern. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN und die UBS für NEUTRAL bis 9.50 Fr.
Straumann: Goldman Sachs erhöht auf 105 (100) Fr. mit NEUTRAL und Jefferies ebenfalls auf 105 (95) Fr. mit HOLD. Barclays widerspricht mit OVERWEIGHT bis 122 (125) Fr. und Vontobel ist sogar für BUY bis 125 (130) Fr.
U-blox: Advent International hält neuerdings gut 94pc der Stimmen. Und plötzlich geht alles ganz schnell...
Vontobel: Nettoneugeld 3.2 Mrd Fr. (erw. 3.2 Mrd Fr.). Verwaltete Kundenvermögen 239.7 Mrd Fr. (erw. 237.1 Mrd Fr.). UBS bleibt für NEUTRAL bis 58 Fr.