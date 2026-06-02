New Yorker Börse auch vergangene Nacht wieder mit neuen Rekorden. Dies erst noch kurz vor Sitzungsende. Panikkäufe b ei Nvidia, Micron und Co. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel jedoch etwas tiefer. Verlieren bis zu 0.3pc. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Europa und die Schweiz nach den gestrigen Verlusten erholt erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen teilweise mit deutlichen Verlusten. Gold und Silber hingegen etwas höher.