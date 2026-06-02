Das ist an den Märkten passiert
...viertschlechteste SMI-Aktie in diesem Jahr. Hauptgrund für die Formschwäche vermutlich die rückläufigen Rückversicherungs-Prämienansätze rund um die April-Erneuerungsrunde. Dividendenrendite mittlerweile bei 5.4pc. Dennoch lassen Käufe auf sich warten.
New Yorker Börse auch vergangene Nacht wieder mit neuen Rekorden. Dies erst noch kurz vor Sitzungsende. Panikkäufe b ei Nvidia, Micron und Co. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel jedoch etwas tiefer. Verlieren bis zu 0.3pc. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Europa und die Schweiz nach den gestrigen Verlusten erholt erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen teilweise mit deutlichen Verlusten. Gold und Silber hingegen etwas höher.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Logitech, ABB und Richemont. Bei den Nebenwerten stehen gefragte SoftwareOne und AMS Osram schwachen Avolta gegenüber. Bei Clariant geht die Dividende ab.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
SoftwareOne +2.6% (Kurszielerhöhung)
AMS Osram +2.0% (US-Vorgaben)
Verlierer:
Clariant -4.2% (Dividendenabgang)
Avolta -4.0% (Richemont platziert Aktien)
Barry Callebaut: Lädt heute zum Investorentag. Vorabinformationen umfassen einen eher vorsichtigen kurzfristigen Ausblick. Kepler Cheuvreux bleibt für REDUCE bis 1000 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 1500 Fr.
Cicor: MWB Research verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 180 Fr. Ist allerdings sogenanntes "Paid Research".
Implenia: Tiefbauspezialist strebt mittelfristzig einen Jahresumsatz von 5 bis 10 Mrd Fr. an. Ganz schön ambitioniert... UBS bleibt denn auch für BUY bis 100 Fr. und Kepler Cheuvreux für BUY bis immerhin 90 Fr. ZKB zurückhaltender mit MARKTGEWICHTEN.
Inficon: Kepler Cheuvreux findet nach einem Investorenanlass mit Firmenchef Oliver Wyrsch positive Worte. Bleibt für BUY bis 167 Fr.
Logitech: Vontobel will es wissen mit BUY bis 113 (101) Fr. Geht von einer weiterhin starken Nachfrage nach Gaming-Zubehör aus.
MindMaze: Unterzieht sich einer Verschlankung. Neben dem Verkauf von Rechten am Programm RLF-OD032 für 3 Mio $ sollen weitere Geschäftsteile veräussert werden.
Mobilezone: Strebt fürs laufende Jahr einen op. Gewinn in Höhe von 50 bis 57 Mio Fr. an. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN und Vontobel für HOLD bis 15 Fr.
Richemont: Royal Bank of Canada erhöht auf 175 (165) Fr. mit SECTOR PERFORM. Trägt mit den Anpassungen dem erfreulich starken Schmuck-Geschäft Rechnung.
Roche: US-Arnzeimittelbehörde FDA nimmt den Zulassungsantrag für das Brustkrebsmittel Giredestrant ohne Murren entgegen. Entscheid bis zum 30. November zu erwarten. Kommerzielles Potenzial wird in Analystenkreisen allerdings unterschiedlich beurteilt. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 415 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Santhera: Südkoreanische Arzneimittelbehörde will den Zulassungsantrag des Medikament Agamree in einem beschleunigten Verfahren behandeln.
SoftwareOne: Aktie für die UBS ein Kauf bis 9.40 (8.75) Fr. Zuständiger Analyst sieht im anstehenden Investorentag einen möglichen Kurstreiber.
Sunrise: Finanzchef Jany Fruytier tritt auf Ende August zurück und wechselt zur niederländischen Ziggo Group. Entscheid kommt für seinen Noch-Arbeitgeber überraschend, beginnt die Suche nach einem Nachfolger jetzt doch erst.