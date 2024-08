Geschehen in New York ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt allerdings eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel flott unterwegs. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen dennoch uneinheitlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz leicht positiv. Warten auf die US-Produzentenpreise vom Nachmittag.