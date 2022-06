New Yorker Börse gerät in altes Fahrwasser. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende deutlich schwächer und in der Nähe ihrer Tagestiefs. Ausverkaufsstimmung bei den Tech-Giganten. Stimmungstief bei den Konsumenten greift auf die Börse über. US-Aktienfutures im asiatischen Handel zwar um bis zu 0.3pc höher, dortige Börsen jedoch mit wenigen Ausnahmen schwach. Lässt für Europa und die Schweiz nichts Gutes erahnen. Zeichnete sich gestern eigentlich schon im späten Handel ab.