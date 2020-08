Leitbörse in New York fängt sich am Freitag in der letzten Handelsstunde. Apple und Co. abermals mit kräftigen Kursavancen und neuen Rekorden. Leerverkäufer im Tal der Tränen. Freundliche Stimmung zu Wochenbeginn in Asien. US-Aktienfutures zur Stunde um 0.4 Prozent über dem Schlussstand vom Freitag. Lässt auch für Europa steigende Kurse erwarten.