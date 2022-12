Wie Erhebungen von Goldman Sachs zeigen, verfallen am Freitag so viele Derivate wie noch nie. Angeblich liegen den Derivaten alleine in New York Titel im Gegenwert von nicht weniger als 3700 Milliarden Dollar zugrunde. Um das zu verdauen braucht es womöglich Zeit.

15.12.2022 08:07 Von cash Insider