Ökonomen der Rabobank halten in den USA bis Ende Jahr um 7pc höhere Konsumentenpreise für möglich. Wäre stärkster Anstieg seit 1982. New Yorker Börse bisweilen überraschend entspannt. Mal schauen wie lange noch...

New Yorker Börse bei Sitzungsende auf den Tagestiefs. Kursdebakel bei Disney bremst den Dow Jones Index aus. US-Aktienfutures im asiatischen Handel allerdings um bis zu 0.2pc höher. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich. Lässt auch für Europa und die Schweiz einen versöhnlichen Freitag erwarten.

Richemont: Halbjahresumsatz +65pc auf 8.91 Mrd € (erw. 8.67 Mrd €). Op. Gewinn 1.95 Mrd € (erw. 1.49 Mrd €). Keine Aussagen zu den Gerüchten rund um einen Einstieg des US-Hedgefonds Third Point. Bestätigt jedoch weit fortgeschrittene Verhandlungen für eine Beteiligung von Farfetch an Yoox-Net-a-Porter. Neue Kursrekorde sind der Aktie so gut wie sicher. Bryan Garnier erhöht auf 122 (113) Fr. mit NEUTRAL.

Emmi: Stifel geht auf BUY (Hold) bis 1120 (1050) Fr. Milchverarbeiter geht in eine saisonal starke Zeit des Jahres. Defensive Wachstumsstrategie dürfte Früchte tragen.

Adecco: Royal Bank of Canada erhöht auf OUTPERFORM (Sector Perform) bis 57 (60) Fr. Hält die Umsetzungsrisiken der Übernahme von AKKA Technologies für eingepreist.

Alcon: Goldman Sachs ist für BUY bis 88 (83) Fr. und Credit Suisse für OUTPERFORM bis 93 (90) $.

Barry Callebaut: Citigroup erhöht auf 2600 (2500) Fr. mit BUY. Trägt mit den Anpassungen dem soliden Jahresergebnis Rechnung.

Cicor Technologies: Ernennt Peter Neumann zum Finanzchef.

Geberit: Aktie für Jefferies ein Verkauf mit UNDERPERFORM bis 532 (539) Fr. Warnt vor künftiger Verlangsamung der Wachstums- und Margendynamik.

Holcim: Kepler Cheuvreux eilt der Aktie zur Seite. Ist für BUY bis 57 Fr.

Lastminute.com: Quartalsumsatz 55 Mio €. Op. Gewinn 12.6 Mio €. Carlo Micheli baut Aktienpaket auf unter 3pc ab. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 60 Fr.

Medacta: J.P. Morgan erhöht kräftig auf 152 (85.90) Fr. mit NEUTRAL. Ist sich der jüngsten Wachstumsbeschleunigung allerdings noch nicht sicher.

Roche: Expertenkommission empfiehlt EU-Zulassung des Covid-19-Antikörper-Cocktails der Basler und Partner Regeneron.

Sika: Vontobel erhöht auf 400 (350) Fr. mit BUY. Legt mit milliardenschwerer Übernahme das Fundament für prozentual zweistelliges Wachstum.

Sonova: Oddo geht auf OUTPERFORM (Neutral) bis 470 (310) Fr. Rät zu Umschichtungen aus GN Store Nord.

Valiant: Kepler Cheuvreux kürzt auf 94 (95) Fr. mit HOLD. Begrüsst die stark wachsenden Kommissionserträge.

Vifor: Expertenkommission spricht sich für EU-Zulassung von Avacopan aus. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 126 Fr. Vontobel erhöht auf 127 (126) Fr. ebenfalls mit HOLD.

Zurich Insurance: Übernimmt texanischen Versicherer SIS. Keine Angaben zum Kaufpreis. Aktie für Berenberg Bank ein Kauf bis 491.40 (470.60) Fr. Auf den Rappen genau. Oddo geht auf NEUTRAL (Underperform) bis 395 (380) Fr.

Zur Rose: Tochter DocMorris unterliegt im Rechtsstreit um Medikamente aus dem Automaten. Kommt für Beobachter allerdings nicht überraschend.

Derivate: Rege Umsätze in den Call-Warrants ADEZJB auf Adecco, COTJJB auf Comet sowie VIFJJB auf Vifor.