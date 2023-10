Börse in New York erholt. Kann frühe Gewinne die ganze Sitzung über behaupten. Tech-Giganten mehrheitlich freundlich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings im Angebot. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen dennoch freundlich. Hoffnung auf eine diplomatische Lösung in Nahost hilft. Könnte auch Europa und der Schweiz zu einer Erholung verhelfen.