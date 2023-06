New Yorker Börse kann anfängliche Verluste abschütteln. Gelegenheitskäufe bei Nvidia und Co helfen. Andere Marktsegmente weniger flott unterwegs. Einigung im Schuldenstreit in Washington nun greifbar nah. US-Aktienfutures im asiatischen Handel folglich um bis zu 0.2pc höher. Dortige Börsen teils mit kräftigen Gewinnen. Lässt auch für Europa und die Schweiz einen versöhnlichen Wochenausklang erhoffen.