Kräftige Kurserholung in New York, angeführt von den Tech-Giganten. Dortige Händler berichten von einer "Kapitulation der Leerverkäufer" sowie von Spekulationen rund um neue milliardenschwere Derivatwetten des japanischen Beteiligungsvehikels Softbank. Asiatische Börsen durchs Band weg höher. Lässt trotz im Angebot liegenden US-Aktienfutures auch für Europa und die Schweiz hoffen.

SMI tritt vorbörslich an Ort. Selektives Kaufinteresse in Novartis und Credit Suisse sowie Anschlusskäufe bei AMS, Adecco oder Barry Callebaut. Auffällige Kursschwäche in Logitech.