New Yorker Börse dank Anschlusskäufen erneut höher, aber unter den Tageshöchstständen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. Rendite zehnjähriger Staatsanleihen mit etwas mehr als 4pc auf dem tiefsten Stand seit Mitte Oktober. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel unter starkem Verkaufsdruck. Verlieren bis zu 3.6pc. Dortige Börsen ebenfalls mehrheitlich tiefer. Verluste bewegen sich allerdings in einem überblickbaren Rahmen. Regierung in Washington schwingt mit der Strafzoll-Keule nur so um sich. Auch die Schweiz in einem beträchtlichen Ausmass davon betroffen. Europa und die Schweiz deshalb deutlich tiefer erwartet. Unterhändler in Bern sind nun gefordert.