Das ist an den Märkten passiert

...norwegische Staatsfonds bei der UBS zuletzt von Aktien getrennt. Die Skandinavier halten erstmals seit August wieder weniger als 3pc an der Schweizer Grossbank. In der Spitze waren sie einst mit mehr als 5pc investiert. Könnte mitunter eine Erklärung für die jüngste Kursschwäche sein. Eine Beteiligungsreduktion, jedoch ganz sicher kein vollständiger Ausstieg. Muss ausserdem nicht zwingend firmenspezifische Gründe haben.

New Yorker Börse auch vergangene Nacht in Rekordlaune. Als zinssensitiv geltende Tech-Giganten trotz steigenden Langfristzinsen gefragt. Eigentlich unlogisch. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unaufgeregt etwas höher. Gold und Silber hingegen im Angebot.

SMI vorbörslich im Plus, angeführt von ABB und Amrize. Bei den Nebenwerten sind Idorsia, Cosmo, Sonova sowie AMS Osram gefragt.

Diese Aktien schlagen vorbörslich aus

Gewinner:
Idorsia +2.3% (Produktnews)
Sonova +0.7% (Kurszielerhöhung)

Verlierer:
keine

Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele

Lonza: Der Investorentag von nächster Woche im kalifornischen Vacaville könnte interessanter sein, als ursprünglich angenommen. Meint ausgerechnet die Bank of America mit NEUTRAL bis 630 Fr.

Aryzta: Nicht mit Namen genannter Verwaltungsrat lacht sich Aktien in Höhe von gut 360'000 Fr. an. Trägt die Handschrift des deutschen Bäckerei-Königs Heiner Kamps.

AMS Osram: Barclays ist für EQUAL WEIGHT bis 21.50 (20) Fr.

Clariant: Aktie für Morgan Stanley ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 8.10 (7) Fr.

Cosmo: Jefferies verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 110 Fr. Käme aus heutiger Sicht einer Kursverdoppelung gleich.

DSM-Firmenich: Kepler Cheuvreux ist für HOLD bis 100 (67) €. Geht von einem ausserordentlich starken dritten Quartal aus und erhöht die Gewinnschätzungen deutlich.

Flughafen Zürich: Barclays trimmt auf 200 (215) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Geht von einer schwierigen Zeit bis Ende Jahr aus.

Idorsia: Will am diesjährigen Kongress der American Heart Association neue Studienergebnisse zum Bluthochdruckmittel Aprocitentan vorlegen.

Julius Bär: BNP Paribas startet wieder mit OUTPERFORM bis 73 Fr. nach Analystenwechsel.

Medacta: Zwei kleinere Titelkäufe aus der Chef-Etage im Gesamtbetrag von knapp 200'000 Fr.

Novartis: Morgan Stanley ist für OVERWEIGHT bis 130 (135) Fr.

Sandoz: Morgan Stanley erhöht zähneknirschend auf 60 (55) Fr. mit UNDERWEIGHT.

Santhera: Octavian will es wissen mit BUY bis 25 (24) Fr.

Siegfried: Capital Group hat das Aktienpaket auf unter 3pc ausgedünnt. US-Fondsriese war zuvor seit April 2025 bedeutender Aktionär.

Sika: Jefferies ist für BUY bis 215 (213) Fr. und die Berenberg Bank gar für BUY bis 240 (233) Fr. Aktie gestern dennoch unter starkem Verkaufsdruck und mit einem Minus von knapp 5pc das SMI-Schlusslicht.

Sonova: Barclays erhöht händeringend auf 220 (175) Fr. mit UNDERWEIGHT. Trägt damit der konstruktiveren Haltung des Finanzchefs Rechnung.

Stadler Rail: Stellt den ersten Batterie-betriebenen Flirt-Zug für den US-Markt vor.

UBS: Goldman Sachs erhöht auf 49 (47) Fr. mit NEUTRAL. Zuständiger Analyst geht von einem erfreulich starken dritten Quartal aus. BNP Paribas startet wieder mit OUTPERFORM bis 40 $ für die in New York gehandelten Stücke.

Derivate: Frühe Umsätze im Long Mini-Future MSPRBT auf SpaceX sowie in den Long Mini-Futures MGOFYV und MGOEWV auf die Gold-Unze.