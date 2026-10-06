Das ist an den Märkten passiert
...norwegische Staatsfonds bei der UBS zuletzt von Aktien getrennt. Die Skandinavier halten erstmals seit August wieder weniger als 3pc an der Schweizer Grossbank. In der Spitze waren sie einst mit mehr als 5pc investiert. Könnte mitunter eine Erklärung für die jüngste Kursschwäche sein. Eine Beteiligungsreduktion, jedoch ganz sicher kein vollständiger Ausstieg. Muss ausserdem nicht zwingend firmenspezifische Gründe haben.
New Yorker Börse auch vergangene Nacht in Rekordlaune. Als zinssensitiv geltende Tech-Giganten trotz steigenden Langfristzinsen gefragt. Eigentlich unlogisch. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unaufgeregt etwas höher. Gold und Silber hingegen im Angebot.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von ABB und Amrize. Bei den Nebenwerten sind Idorsia, Cosmo, Sonova sowie AMS Osram gefragt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Idorsia +2.3% (Produktnews)
Sonova +0.7% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Lonza: Der Investorentag von nächster Woche im kalifornischen Vacaville könnte interessanter sein, als ursprünglich angenommen. Meint ausgerechnet die Bank of America mit NEUTRAL bis 630 Fr.
Aryzta: Nicht mit Namen genannter Verwaltungsrat lacht sich Aktien in Höhe von gut 360'000 Fr. an. Trägt die Handschrift des deutschen Bäckerei-Königs Heiner Kamps.
Cosmo: Jefferies verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 110 Fr. Käme aus heutiger Sicht einer Kursverdoppelung gleich.
DSM-Firmenich: Kepler Cheuvreux ist für HOLD bis 100 (67) €. Geht von einem ausserordentlich starken dritten Quartal aus und erhöht die Gewinnschätzungen deutlich.
Flughafen Zürich: Barclays trimmt auf 200 (215) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Geht von einer schwierigen Zeit bis Ende Jahr aus.
Idorsia: Will am diesjährigen Kongress der American Heart Association neue Studienergebnisse zum Bluthochdruckmittel Aprocitentan vorlegen.
Siegfried: Capital Group hat das Aktienpaket auf unter 3pc ausgedünnt. US-Fondsriese war zuvor seit April 2025 bedeutender Aktionär.
Sonova: Barclays erhöht händeringend auf 220 (175) Fr. mit UNDERWEIGHT. Trägt damit der konstruktiveren Haltung des Finanzchefs Rechnung.
UBS: Goldman Sachs erhöht auf 49 (47) Fr. mit NEUTRAL. Zuständiger Analyst geht von einem erfreulich starken dritten Quartal aus. BNP Paribas startet wieder mit OUTPERFORM bis 40 $ für die in New York gehandelten Stücke.