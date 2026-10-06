...norwegische Staatsfonds bei der UBS zuletzt von Aktien getrennt. Die Skandinavier halten erstmals seit August wieder weniger als 3pc an der Schweizer Grossbank. In der Spitze waren sie einst mit mehr als 5pc investiert. Könnte mitunter eine Erklärung für die jüngste Kursschwäche sein. Eine Beteiligungsreduktion, jedoch ganz sicher kein vollständiger Ausstieg. Muss ausserdem nicht zwingend firmenspezifische Gründe haben.