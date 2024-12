New Yorker Börse auch vor dem Wochenende in Rekordlaune. Chipgigant Broadcom dank erfreulichem Ausblick mit zweistelligen Kursgewinnen. Steigende Zinsen bisher kein Spielverderber. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. In Europa und der Schweiz wirft der grosse Verfall vom Freitag seinen Schatten voraus. Bitcoin steigt in der Spitze auf mehr als 106'000 $, angepeitscht durch Hoffnungen auf eine strategische Bitcoin-Reserve unter der künftigen US-Regierung. Ratingagentur Moody's senkt Bonitätsnote für Frankreich auf Aa3.