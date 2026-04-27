New Yorker Börse auch am Freitag wieder in Rekordlaune. Intel und AMD beide mit prozentual zweistelligen Gewinnen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel abermals höher. Von Anschlusskäufen aus dem dortigen Raum zu hören. Asiatische Börsen denn auch mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz ebenfalls höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Knüpfen nahtlos an die Gewinne von letzter Woche an. Bei Gold und Silber eine gewisse Zurückhaltung zu verspüren.