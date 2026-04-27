Das ist an den Märkten passiert
...um gut 6pc auf 14'000 Punkte steigen. Im Rahmen eines "Upside Scenario" traut man dem Börsenbarometer bis zum Jahresende sogar einen Vorstoss auf 15'000 Punkte zu. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass ein weltweiter Wirtschaftsabschwung ausbleibt, die Nachfrage in Europa im späteren Jahresverlauf etwas anzieht und die Dollar-Schwäche ein Ende findet. Das alles erscheint eigentlich machbar...
New Yorker Börse auch am Freitag wieder in Rekordlaune. Intel und AMD beide mit prozentual zweistelligen Gewinnen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel abermals höher. Von Anschlusskäufen aus dem dortigen Raum zu hören. Asiatische Börsen denn auch mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz ebenfalls höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Knüpfen nahtlos an die Gewinne von letzter Woche an. Bei Gold und Silber eine gewisse Zurückhaltung zu verspüren.
Vorbörslich ABB einzige SMI-Aktie im Minus. Bei den Nebenwerten lassen Tecan, AMS Osram und Inficon die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Inficon +1.3% (Kurszielerhöhungen)
AMS Osram +0.6% (Gegenbewegung)
Verlierer:
ABB -0.3% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
UBS: Aktie vergangene Woche unter Verkaufsdruck. Ein Finanzwertespezialist eilt ihr nun mit einem verteidigenden Kommentar zur Seite. Bestätigt sein zweithöchstes Kursziel. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Adecco: US-Hedgefonds-Milliardär Israel Englander (Millennium Partners) mit kurzem Gastspiel im Grossaktionariat des Stellenvermittlers.
ABB: Kepler Cheuvreux geht auf HOLD (Buy) bis 80 (75) Fr. Julius Bär erhöht kräftig auf 79 (67) Fr. mit HOLD.
Bachem: Sichert sich eine Kreditfazilität über fünf Jahre in Höhe von 500 Mio Fr. mit der Möglichkeit einer Erhöhung um weitere 150 Mio Fr. Vontobel erhöht auf 71 (68) Fr. mit HOLD.
Dätwyler: UBS will es wissen mit BUY bis 201 (194) Fr. Verbesserungen bei der Umsatzzusammensetzung und Skaleneffekte sprechen für Margenverbesserungen.
Holcim: Basler KB ist für MARKTGEWICHTEN bis 74 (71) Fr., die Royal Bank of Canada für SECTOR PERFORM bis ebenfalls 74 (72) Fr., Vontobel für BUY bis 85 (86) Fr., Jefferies für HOLD bis 77 (72.60) Fr. und Barclays sogar für OVERWEIGHT bis 87 (86) Fr.
Inficon: Oddo erhöht auf 135 (115) Fr. mit NEUTRAL, J.P. Morgan auf 155 (130) Fr. mit OVERWEIGHT und die Berenberg Bank sowie die Deutsche Bank beide auf 160 (130) Fr. mit BUY.
Kühne+Nagel: Basler KB erhöht auf 210 (200) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN, Oddo auf 160 (155) Fr. mit UNDERPERFORM, Morgan Stanley auf 179 (170) Fr. mit EQUAL-WEIGHT, Bernstein Société Générale auf 190 (185) Fr. mit MARKET PERFORM, Barclays auf 160 (150) Fr. mit UNDERWEIGHT und Goldman Sachs auf 220 (215) Fr. mit BUY.
Santhera: Experten-Kommission der europäischen Arzneimittelbehörde EMA spricht sich für eine Anwendungserweiterung von Agamree aus.
SGS: Goldman Sachs ist für NEUTRAL bis 99 (97) Fr. und die Deutsche Bank für HOLD bis 97.50 (95.50) Fr.
Vontobel: Basler KB senkt auf 64 (68) Fr. mit MARKTGEWICHTEN. Hegt Zweifel an der Erreichbarkeit der diesjährigen Nettoneugeld-Ziele. Citigroup ist für NEUTRAL bis 66 (66.50) Fr.