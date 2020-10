Aktienkurse in New York stürzen in der letzten Handelsstunde regelrecht ab. Reagieren damit auf drohende Verzögerungen beim Fiskalpaket. Asiatische Börsen stecken die negativen Vorgaben bisweilen gut weg. US-Aktienfutures auch schon wieder um 0.4 Prozent höher. Behalten die Anleger auch in Europa und der Schweiz einen kühlen Kopf?