New Yorker Börse am Freitag dank Anschlusskäufen erneut etwas höher. Selektives Kaufinteresse bei den Tech-Giganten. US-Aktienfutures im asiatischen Handel abermals höher. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich, aber nicht überschwänglich. Auch in Europa und der Schweiz mit Kursgewinnen zu rechnen. Geschehen diese Woche ganz im Zeichen der Geldpolitik. Fed-Entscheid am Mittwoch, gefolgt von der EZB am Donnerstag.