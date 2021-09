New Yorker Börse von Sitzungsbeginn weg fest. Finanzwerte und Zykliker um Zuge steigender Anleihenrenditen gefragt. US-Aktienfutures können Schwung nicht in asiatischen Handel mitnehmen. Dortige Börsen ebenfalls uneinheitlich. Mal schauen was Europa und die Schweiz vor dem Wochenende noch so reissen. Zumindest Vorgaben aus New York ja eigentlich positiv.