Das ist an den Märkten passiert
...Fabian Piasta von Jefferies auf den Plan. Nimmt die Abdeckung der Aktie mit BUY und einem Kursziel von 225 Franken auf. Dank des hohen Wachstums in den Geschäftzweigen Rechenzentren und Rüstung geht der Jefferies-Analyst für die Zeit bis Ende 2028 von einem jährlichen Umsatzwachstum von 18pc und einem operativen Gewinnwachstum von 30pc aus. Er sieht im Investorentag vom 18. September einen möglichen Kurstreiber für die Aktie. Auch Vontobel im Vorfeld zuversichtlich mit BUY und einem Kursziel von sogar 255 Franken.
New Yorker Börse kurz vor dem Wochenende erholt. Geschehen bei den Tech-Giganten ganz im Zeichen von Gelegenheitskäufen. Rendite 10-jähriger Treasuries kratzt von unten an der Marke von 5pc. Ab wann wird der Zinsschub zum "Spielverderber"? US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel tiefer. Verlieren bis zu 1.3pc. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Aktie von Softbank unter Druck, nachdem das OpenAI-IPO vertagt werden soll. Vorzeichen für Europa und die Schweiz ebenfalls leicht negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen uneinheitlich. Gold und Silber im Angebot.
SMI vorbörslich etwas tiefer. Schwergewicht Roche trotz positiven Produktnews mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten neigen Technologiewerte wie VAT Group, Comet, AMS Osram und Inficon zur Schwäche. Straumann sowie Huber+Suhner nach Kaufempfehlungen gefragt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Straumann +2.2% (Heraufstufung)
Huber+Suhner +0.9% (Erstabdeckung)
Verlierer:
Inficon -2.9% (Branchenschwäche)
AMS Osram -2.3% (trotz Kurszielerhöhung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Amrize: Personalrochade an der Spitze des Geschäftsbereichs Building Envelope. Jake Gosa muss gehen. Für ihn übernimmt Mario Gross. Da bringt jemand (Firmenchef Jan Jenisch) den Laden auf Vordermann. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
AMS Osram: Deutsche Bank erhöht zähneknirschend auf 19 (16) Fr. mit HOLD. Produktinnovationen im Consumer Electronics Bereich dürften auch beim Zulieferer zu einer Belebung führen.
Basilea: Japanischer Partner Asahi beginnt mit einer Phase-II-Studie für das Pilzinfektionsmittel Cresemba bei Kindern. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 70 Fr.
BioVersys: Octavian trimmt auf 40 (42) Fr. mit BUY. Trägt mit den Anpassungen dem verzögerten Zeitplan für den Wirkstoff BV100 Rechnung.
Calida: Wird von einem Gericht zu einer Zahlung in Höhe von 6.4 Mio € im Zusammenhang mit dem Lafuma-Mobilier-Verfahren verdonnert. Geht der Unterwäsche-Hersteller in Berufung? ZKB ist für MARKTGEWICHTEN.
DSM-Firmenich: Spannt bei der KI-gestützten Suche nach neuen Duftstoffen und Aromen mit dem Start-up Boltz zusammen. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 67 €.
Infracore: Weiterer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von knapp 25'000 Fr. Bereits die dritte solche Transaktion innerhalb nur weniger Tage.
Roche: US-Partner Medilink legt vielversprechende Studienergebnisse zum Lungenkrebsmittel Tam-Peli vor. Partizipationsschein für Kepler Cheuvreux auch weiterhin ein Kauf bis 415 Fr. Vontobel mit BUY bis 405 Fr. nur unwesentlich zurückhaltender.
Siegfried: Bernstein Société Générale will es wissen mit OUTPERFORM bis 140 (126) Fr. Bankeigene Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre werden um bis zu 10pc nach oben genommen.
Straumann: Goldman Sachs geht auf BUY (Neutral) bis 125 (106) Fr. Wähnt den Basler Weltmarktführer gerade in der Region Asien-Pazifik vor einer Wachstumsbelebung.
Derivate: Frühe Umsätze im Long Mini-Future S1BTDU auf SpaceX. Auffällige Aktivitäten zudem im Call-Warrant ROBFJB auf Roche sowie im Put-Warrant HUFPJB auf Huber+Suhner.