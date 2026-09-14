...Fabian Piasta von Jefferies auf den Plan. Nimmt die Abdeckung der Aktie mit BUY und einem Kursziel von 225 Franken auf. Dank des hohen Wachstums in den Geschäftzweigen Rechenzentren und Rüstung geht der Jefferies-Analyst für die Zeit bis Ende 2028 von einem jährlichen Umsatzwachstum von 18pc und einem operativen Gewinnwachstum von 30pc aus. Er sieht im Investorentag vom 18. September einen möglichen Kurstreiber für die Aktie. Auch Vontobel im Vorfeld zuversichtlich mit BUY und einem Kursziel von sogar 255 Franken.