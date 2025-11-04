New Yorker Börse über weite Strecken richtungssuchend. Wirtschaftliche Vorlaufindikatoren schwächer als gedacht. Zumindest Nvidia und Co dennoch mit neuen Rekorden. Schwergewicht Palantir nach Zahlen nachbörslich tiefer. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch unter Druck. Verlieren bis zu 1.3pc. Dortige Börsen durchs Band mit Verlusten. Auch für Europa und die Schweiz negative Vorzeichen zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen weiterhin mit einem eher schweren Stand. Feinunze Gold zurück unter 4000 $.