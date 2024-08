Aktienbörsen starten am Montag verhalten und können vorerst nicht an den freundlichen Wochenausklang anschliessen. Asiatische Märkte inspirationslos, einzig europäische Börsen leicht im Plus. US-Aktienfutures nahezu unverändert und gehen in die statistisch volumenschwächste Woche des Jahres. Beobachter trauen den US-Börsen aber zu, diese Woche neue Rekordstände zu erreichen, nachdem die US-Wirtschaft weiter mit robusten Zahlen aufwartet. Amerikanische CEOs weiter optimistisch. Nur sechs Prozent haben das Wort Rezession beim Zweit-Quartals-Reporting erwähnt. Das ist ein Rückgang um zwei Drittel gegenüber dem Vorquartal.