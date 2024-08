New Yorker Börse mit kräftigem Kursschub. Kann die Gewinne im Sitzungsverlauf kontinuierlich ausbauen. Nvidia und Co die treibende Kraft dahinter. Händler berichten mir von Deckungs- und Gelegenheitskäufen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings bereits wieder im Angebot. Verlieren zeitweise bis zu 0.2pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Jene in Tokio währungsbedingt unter starkem Verkaufsdruck. Europa und die Schweiz gestern nach erfreulichen US-Erstanträgen auf Arbeitslosenversicherung mit einer späten Erholung. Setzen nun Anschlusskäufe ein?