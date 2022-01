New Yorker Börse mit neuen Indexrekorden. Steigende Zinsen setzen den Tech-Giganten allerdings zu. Finanzwerte und Zykliker bleiben gefragt. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.4pc tiefer. Dortige Börsen uneinheitlich. China und Hongkong erneut schwach. Mal schauen, was Europa und die Schweiz heute so reissen.