New York geht mit neuen Indexrekorden aus dem Handel. Impfstoff-Hoffnungen ein starker Kurstreiber. Nicht so für die Tech-Giganten. Tesla steigt nun doch in den S&P-500-Index auf. US-Aktienfutures geben nachbörslich um bis zu 0.4 Prozent nach. Asiatische Börsen dennoch mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz gehalten bis tiefer erwartet.

SMI vorbörslich im Angebot. Banken wie UBS und Credit Suisse oder Zykliker wie ABB führen die Verliererliste an. Selektives Kaufinteresse in Aktien wie SFS Group, Barry Callebaut oder Schindler lassen allerdings hoffen. Es warte noch immer Geld am Spielfeldrand, so Händler.