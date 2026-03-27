Das ist an den Märkten passiert
...das zuletzt starke Abschneiden von Energieaktien zurück. Dieses Marktsegment ausgeklammert, habe der Schweizer Aktienmarkt die Nase wieder vorn, wie der Julius-Bär-Stratege weiter schreibt. Er findet sichtlich Gefallen an der Widerstandsfähigkeit der hiesigen Unternehmensgewinne und hält Aktien aus der Schweiz für unterbewertet. Sein Anlageurteil lautet deshalb wie bis anhin OVERWEIGHT.
New Yorker Börse vergangene Nacht mit deutlichen Verlusten. Schwergewichte wie Facebook-Mutter Meta oder Nvidia unter teils starkem Verkaufsdruck. Rendite 10-jähriger Treasuries mit 4.4pc auf dem höchsten Stand seit Sommer letzten Jahres. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings erholt. Trump verlängert Ultimatum gegenüber Tehran erneut. Asiatische Börsen dennoch uneinheitlich. Europa und die Schweiz nach den gestrigen Verlusten etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen knüpfen an die gestrigen Verluste an. Gold und Silber hingegen erholt.
SMI vorbörslich leicht im Plus. Gefragte UBS und Zurich Insurance stehen schwächeren Logitech, Alcon, Givaudan und Novartis gegenüber. Swisscom ex Dividende gehandelt, ebenso wie SPS. Bei den Nebenwerten geben Georg Fischer, Flughafen Zürich sowie Barry Callebaut nach.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Zurich Insurance +1.5%
UBS +1.3%
Verlierer:
Swisscom -3.1% (ex Dividende)
SPS -2.1% (ex Dividende)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
UBS: Keefe, Bruyette & Woods ist für MARKET PERFORM bis 32 (34) Fr. Nimmt auch bei der grössten Schweizer Bank bloss homöopathische Schätzungsreduktionen vor.
Novartis: Firmenchef "Vas" Narasimhan verfällt in einen Kaufrausch. Übernimmt für weitere bis zu 2 Mrd $ plus künftiger Meilensteinzahlungen die amerikanische Excellergy. Wann wird es der Börse zu viel? Aktie für Morgan Stanley ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 135 (115) Fr. Geht dank neuer Wirkstoffe für die Jahre ab 2027 wieder mit einer Wachstumsbeschleunigung aus. ZKB zurückhaltender mit MARKTGEWICHTEN.
Barry Callebaut: Allan & Gill Gray Foundation (Gründer von Orbis Investment) nistet sich mit gut 3pc beim Schokoladenhersteller ein. Barclays geht dennoch auf UNDERWEIGHT (Equal Weight) bis 1275 (1340) Fr.
Flughafen Zürich: J.P. Morgan senkt auf 239 (260) Fr. mit NEUTRAL. Tiefere Flughafengebühren dürften im laufenden Jahr zu einem Gewinnrückgang führen.
Galderma: Gleich noch ein Titelverkauf aus der Chef-Etage im Umfang von 2.2 Mio Fr. Zweite solche Transaktion innerhalb von wenigen Tagen.
Georg Fischer: Aktie für die Berenberg Bank ein Kauf bis 62 (65) Fr. Trägt mit den Anpassungen dem herausfordernden Umfeld Rechnung.
Givaudan: Barclays geht auf EQUAL WEIGHT (Overweight) bis 3050 (3550) Fr. Preiserhöhungen erst später als gedacht möglich.
Julius Bär: Keefe, Bruyette & Woods senkt auf 66 (73) Fr. mit MARKET PERFORM. Nimmt allerdings bloss homöopathische Schätzungsreduktionen vor.
Lindt&Sprüngli: Namenaktie für die britische Barclays ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 106'000 (103'000) Fr. Erneuter Teuerungsschub werde die Preisgestaltungsmacht auf die Probe stellen.
Siegfried: Capital Group kauft Aktien zu. US-Fondsriese hält erstmals seit Oktober wieder mehr als 3pc am Pharmazulieferer.
Sika: Berenberg Bank senkt auf 226 (240) Fr. mit BUY. Zuständiger Analyst sieht mehrere strukturelle Wachstumstreiber wie etwa Infrastrukturprojekte oder den Bau neuer Rechenzentren.
Skan: Swisscanto dünnt das Aktienpaket weiter aus. ZKB-Fondstochter hält neuerdings weniger als 3pc der Stimmrechte.
Derivate: Frühe Umsätze im Call-Warrant AMRDJB auf Amrize sowie in den Knock-out-Puts SDAGWV auf den DAX und OSIEBV auf die Silber-Unze. Auffällige Aktivitäten auch im Put-Warrant BAPGJB auf Barry Callebaut.