Novartis: Firmenchef "Vas" Narasimhan verfällt in einen Kaufrausch. Übernimmt für weitere bis zu 2 Mrd $ plus künftiger Meilensteinzahlungen die amerikanische Excellergy. Wann wird es der Börse zu viel? Aktie für Morgan Stanley ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 135 (115) Fr. Geht dank neuer Wirkstoffe für die Jahre ab 2027 wieder mit einer Wachstumsbeschleunigung aus. ZKB zurückhaltender mit MARKTGEWICHTEN.