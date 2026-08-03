Das ist an den Märkten passiert
...die Aktie des Baselbieter Spezialitätenchemieherstellers auf OVERWEIGHT (Equal Weight) heraufzustufen. Das Kursziel gibt sie neuerdings mit 11,50 (zuvor 8) Franken an, da sie neuerdings nur noch von Rechtsrisiken im Umfang von 0.8 (zuvor 2) Milliarden Franken ausgeht. Vor diesem Hintergrund sei der Bewertungsabschlag gegenüber anderen Rivalen schlichtweg nicht gerechtfertigt. Ihr Berufskollege bei der Deutschen Bank geht noch einen Schritt weiter mit BUY (Hold) bis 12.60 (7.50) Franken. Der für die Basler Kantonalbank tätige Analyst hält dagegen mit MARKTGEWICHTEN (Übergewichten), nachdem sein 9.50 Franken lautendes Kursziel erreicht wurde.
New Yorker Börse macht am Freitag anfängliche Verluste im Sitzungsverlauf vollumfänglich wett. Schwergewicht Amazon rettet den Tag. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch fest. Gewinnen bis zu 0.9pc. Dortige Börsen nach Deviseninterventionen der Bank of Japan uneinheitlich. Ampeln in Europa und der Schweiz stehen auf grün. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nachgebend. Gold und Silber hingegen erholt.
SMI vorbörslich klar im Plus, angeführt von Richemont, Zurich Insurance und Alcon. Nestlé einziger Blue Chip im Minus. Bei den Nebenwerten weisen Sandoz, Comet, Oerlikon sowie Landis+Gyr stark anziehende Kurse auf.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Oerlikon +5.5%
Landis+Gyr +3.8% (Aktienrückkauf)
Verlierer:
Nestlé -0.4%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Sandoz: Erzielt Vergleich im US-Kartellverfahren. Vergangenheitsbewältigung kostet die einstige Novartis-Tochter zwar mehr als 450 Mio $ zahlbar über sieben Jahre, hat eigenen Angaben zufolge jedoch weder Auswirkungen auf die diesjährigen Vorgaben, noch auf die Mittelfristziele. Vontobel bleibt für HOLD bis 75 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN. Aktie vorbörslich +3pc.
Landis+Gyr: Will bis zu einer Million Aktien zum Festpreis von 50 Fr. je Stück zurückkaufen. Angebotsfrist läuft morgen an und dauert bis zum 18. August.
Ascom: Fundpartner Solutions baut Aktienpaket weiter ab. Hält neuerdings weniger als 4pc am Anbieter von Kommunikationslösungen.
Comet: Berenberg Bank erhöht auf 490 (480) Fr. mit BUY und J.P. Morgan sogar auf 565 (500) Fr. mit OVERWEIGHT. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie des Halbleiterausrüsters.
DSM-Firmenich: Bank of America ist für NEUTRAL bis 91 (75) € und J.P. Morgan für UNDERWEIGHT bis 68 (60) €.
Holcim: Verkauft die philippinischen Geschäftsaktivitäten für 807 Mio $ an Huaxin Building Materials. Basler KB erhöht auf 80 (74) Fr. mit MARKTGEWICHTEN und Barclays senkt auf 85 (86) Fr. mit OVERWEIGHT.
Idorsia: Deutsche Bank ist für HOLD bis 5.50 (4.50) Fr. Suche nach einem Vertriebspartner für Tryvio dauert an.
Inficon: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 195 (167) Fr. Der Investitionszyklus befinde sich noch immer in einem frühen Stadium, heisst es beim Broker.
Novartis: US-Arzneimittelbehörde FDA erteilt Pluvicto eine erweiterte Marktzulassung bei Prostatakrebs. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
UBS: Julius Bär ist für HOLD bis 38 (31) Fr. Verschärfung der Eigenmittelvorschriften bleibt ein nicht zu unterschätzender Unsicherheitsfaktor. Oddo ist für NEUTRAL bis 39 (34) Fr.
Vontobel: Julius Bär erhöht auf 80 (65) Fr. mit HOLD. Zuständiger Analyst lobt die starke Bilanz sowie die erfreuliche Gechäftsentwicklung.