...die Aktie des Baselbieter Spezialitätenchemieherstellers auf OVERWEIGHT (Equal Weight) heraufzustufen. Das Kursziel gibt sie neuerdings mit 11,50 (zuvor 8) Franken an, da sie neuerdings nur noch von Rechtsrisiken im Umfang von 0.8 (zuvor 2) Milliarden Franken ausgeht. Vor diesem Hintergrund sei der Bewertungsabschlag gegenüber anderen Rivalen schlichtweg nicht gerechtfertigt. Ihr Berufskollege bei der Deutschen Bank geht noch einen Schritt weiter mit BUY (Hold) bis 12.60 (7.50) Franken. Der für die Basler Kantonalbank tätige Analyst hält dagegen mit MARKTGEWICHTEN (Übergewichten), nachdem sein 9.50 Franken lautendes Kursziel erreicht wurde.