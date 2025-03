…neuerdings von einem Unzenpreis von 3300 Dollar aus, die Bank of America traut dem Gold sogar einen Vorstoss auf 3500 Dollar je Unze zu. In Gold investierenden Fonds flossen alleine in den letzten vier Wochen unter dem Strich 10.6 Mrd $ an neuen Anlagegeldern zu, wie Erhebungen der Bank of America zeigen. Grösster je gemessener Nettozufluss. Am Gipfel angelangt, ist die Aussicht bekanntlich am Schönsten...