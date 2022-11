Amerikaner greifen bei Aktien wieder beherzt zu - Nur nicht in Europa

Nachdem über mehrere Wochen hinweg Gelder in Milliardenhöhe abgezogen worden waren, flossen Aktienfonds vergangene Woche unter dem Strich gut 16 Milliarden Dollar zu. Das zumindest zeigen Erhebungen der Beratungsfirma Lipper. In New York gehandelte Fonds auf europäische Aktien hatten jedoch einmal mehr einen Nettoabfluss in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar zu beklagen. Es fliessen nunmehr schon seit 41 langen Wochen Gelder aus diesen Fonds ab. Mittlerweile belaufen sich die Abflüsse auf mehr als 100 Milliarden Dollar. So etwas gab es seit Beginn der Erhebungen noch nie.