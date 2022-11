Während die Aktien der beiden Rivalen UBS und Julius Bär in den letzten Wochen deutlich Boden gutmachen konnten, verharrte jene der Credit Suisse hartnäckig in der Nähe der langjährigen Tiefstkurse. Seit dem frühen Mittwochmorgen steht denn auch fest, weshalb die Börsenerholung spurlos an der Aktie der Grossbank vorübergegangen ist: Im Vorfeld der ausserordentlichen Generalversammlung für die geplante Kapitalerhöhung informiert die Credit Suisse nämlich darüber, dass sie auch das vierte Quartal mit einem Verlust in Milliardenhöhe abschliessen wird.