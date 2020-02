Der cash Insider ist unter @cashInsider auch auf Twitter aktiv. Lesen Sie börsentäglich von weiteren brandaktuellen Beobachtungen am Schweizer Aktienmarkt.

Der für die UBS tätige Joern Iffert kennt Logitech wie kaum ein anderer Analyst. Als er kürzlich davor warnte, dass der Unterhaltungselektronikhersteller aus Lausanne zu wenig in die Entwicklung neuer Produkte stecke, rang er der Börse allerdings bloss ein müdes Lächeln ab.

Bei diesen Worten sollte es aber nicht bleiben. Nun lässt Iffert auch Taten folgen und stuft die Aktien überraschend von "Neutral" auf "Sell" herunter. Gleichzeitig streicht er das 12-Monats-Kursziel auf 37 (zuvor 47) Franken zusammen. Dies kommt einem Tabubruch gleich, empfiehlt doch keiner von Ifferts Analystenkollegen die Papiere zum Verkauf. Vielmehr preisen viele sie zum Einstieg an.

Bereits bekannt sind die Kritikpunkte des UBS-Analysten rund um den Etat für die Produktentwicklung und die seines Erachtens zuletzt eher magere Ausbeute an kommerziell bedeutenden Produktneuheiten. Neu hinzu kommt, dass er im lukrativen Geschäft mit Videospielezubehör mit einer Wachstumsverlangsamung und in anderen Produktkategorien mit dem Markteintritt übermächtiger Rivalen rechnet.

Der Kurs der Logitech-Aktien stürzt regelrecht ab (Quelle: www.cash.ch)

Erst jetzt findet Iffert an der Börse endlich Gehör. Im Zuge der Verkaufsempfehlung werden die Aktien von Logitech zur Stunde mit einem satten Minus von mehr als 8 Prozent abgewatscht - ein ziemlich deutliches Urteil der Börse.

Looking backwards, the management of @Logitech sold own shares just at the right time and the right price - not for the first time by the way. $LOGN $LOGI

— cashInsider (@cashInsider) February 13, 2020