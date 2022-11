Kleine fiese Spielchen bei den Bezugsrechten von Meyer Burger?

Allerdings lässt der Bezugsrechtehandel kleine fiese Spielchen zu. Als das Solarunternehmen im Sommer 2020 die strategischen Weichen neu stellte und eine Bilanzsanierung durchführte, machten Gerüchte die Runde, wonach ausländische Leerverkäufer künstlich Verkaufsdruck über die Bezugsrechte erzeugt hätten. Ziel dürfte es gewesen sein, den Aktienkurs zu drücken, um eine Verkaufslawine loszutreten und so günstiger an neue Aktien zu kommen. Solche Spielchen sind auch in den nächsten Tagen nicht auszuschliessen. Anders als damals steht das Unternehmen jedoch auf sehr viel solideren Beinen. Das neue Kapital soll schliesslich auch in den Ausbau der Produktionskapazitäten und nicht in die Stärkung der Bilanz fliessen.