Der cash Insider berichtet im Insider Briefing jeweils vorbörslich von brandaktuellen Beobachtungen rund um das Schweizer Marktgeschehen und ist unter @cashInsider auch auf Twitter aktiv.

+++

PSquared – hinter diesem Zürcher Vermögensverwalter stehen die beiden Namensvetter Patrick Schmitz-Morkramer und Patrick Bierbaum. Deshalb auch der Name: "P" wie Patrick - hoch zwei.

PSquared ist hierzulande kein unbeschriebenes Blatt. Egal ob beim Börsenüberflieger Zur Rose, beim Buhlen der dänischen DSV um die Gunst des Luftfrachtspezialisten Panalpina oder bei der Übernahme von Sunrise Communications durch die UPC-Mutter Liberty Global – die beiden Patricks sind mit ihrer Vermögensverwaltung mit an Bord.

Am Anfang stand Panalpina. Als die dänische DSV im Januar 2019 mit einem nichtbindenden Angebot an den Luftfrachtspezialisten aus Basel herantrat, nisteten sich die Wahl-Zürcher zu Kursen um 180 Franken mit gut 3 Prozent ein. In den darauffolgenden Wochen bauten sie ihr Paket auf 3,29 Prozent aus, bloss um es im August desselben Jahres DSV zu Kursen von 220 Franken und mehr anzudienen.

Auch bei der Übernahme von Sunrise Communications mischten die beiden mit. Als Liberty Global den Aktionären der Nummer zwei im Mobilfunkmarkt Schweiz im August letzten Jahres ein grosszügiges Barangebot unterbreitete, kauften sie Aktien zu und schnürten in der Spitze ein 5-Prozent-Paket. Dabei nutzten sie Abschläge von wenigen Franken gegenüber der bei 110 Franken je Aktie liegenden Offerte.

Ihren grössten Erfolg feierten Schmitz-Morkramer und Bierbaum allerdings mit ihrem Engagement am Börsenüberflieger Zur Rose. Im Mai 2018 zu Kursen von um die 120 Franken mit 3,2 Prozent eingestiegen, hielten sie in der Spitze knapp 7 Prozent an der Versandapotheke. Zwischen September letzten Jahres und Januar dieses Jahres zogen sie sich dann auf Raten aus dem Aktionariat zurück und lösten vermutlich ein Mehrfaches ihres Einsatzes.

Nun versucht man sich allem Anschein nach an Clariant. Wie aus einer Offenlegungsmeldung an die Schweizer Börse SIX hervorgeht, hält PSquared seit kurz vor der Jahresergebnisveröffentlichung vom vergangenen Donnerstag neuerdings gut 3 Prozent am Baselbieter Spezialitätenchemiekonzern.

Seit Tagen verspüren die Aktien von Clariant Rückenwind. Springen Trittbrettfahrer auf? (Quelle: www.cash.ch)

Über die genauen Beweggründe für die Beteiligungsnahme lässt sich bloss spekulieren. Müsste ich raten, so würde ich vermuten, dass für die neuen Grossaktionäre die im April zur Auszahlung kommende Dividende im Vordergrund steht. Denn wir sprechen hier immerhin von 70 Rappen je Aktie.

Weiteres Geld winkt im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf des Pigment-Geschäfts. Allerdings ist wohl nicht vor der zweiten Jahreshälfte mit einem Durchbruch beim Verkaufsprozess zu rechnen.

Etwas Rückenwind verlieh den Aktien von Clariant zuletzt übrigens auch eine Heraufstufung von "Sell" auf "Reduce" durch AlphaValue. Überzeugung sieht für mich anders aus...

+++

Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass die Aktien der VAT Group nicht neue Kursrekorde schreiben würden. Mittlerweile errechnet sich alleine seit Jahresbeginn ein ansehnliches Plus von fast 25 Prozent.

Fantasie geht für den Rheintaler Halbleiterzulieferer von den steigenden Investitionsbudgets bei Grosskunden aus. Diese dürften auch in diesem Jahr für randvolle Auftragsbücher sorgen. Auch an der Börse gilt: Vorfreude ist eine der schönsten Freuden.

Die Aktien der VAT Group sind in Rekordlaune (Quelle: www.cash.ch)

Um dieser Erkenntnis das nötige Gewicht zu verleihen, nimmt der für Stifel tätige Analyst Jürgen Wagner in einem mir zugespielten Kommentar grössere Anpassungen im Bewertungsmodell vor. Dadurch steigt das Kursziel auf 260 (zuvor 170) Franken. Wagner stuft die Papiere dennoch nur mit "Hold" ein.

Die Frage ist nicht ob, sondern vielmehr wann andere Berufskollegen nachziehen und ihre Kursziele ebenfalls anheben werden. Und mit jedem neuen Rekordhoch steigt der Druck auf Analysten wie jene bei J.P. Morgan und Credit Suisse wieder etwas mehr.