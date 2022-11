Sind die Profis bei Aktien noch immer sträflich unterinvestiert?

Auf übertriebene Vorsicht deutet auch das viel beachtete Put-Call-Verhältnis hin. Auffällig üppige Käufe in den Put-Optionen drückten dieses an der New Yorker Börse auf 1,46. Extremwerte wie der jetzige gelten für gewöhnlich als zuverlässiger Gegenindikator. Mit anderen Worten: Genauso wie die hohe Liquiditätsquote in den Umfragen der Bank of America spricht auch das gedrückte Put-Call-Verhältnis nochmals für steigende Aktienkurse.