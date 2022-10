Skeptische Anleger: Ist es noch zu früh, um bei diesem Börsenüberflieger aufzuspringen?

Auch in den letzten Tagen sickerten bei der Credit Suisse wieder zahlreiche Indiskretionen in die Wirtschaftsmedien durch. Etwa, dass Christian Meissner als Chef des Investment Banking vor dem Absprung stehe und gut situierte Geldgeber aus dem Mittleren Osten bereit seien, der Grossbank zusätzliches Kapital zur Verfügung zu stellen. Ausserdem heisst es, dass der Verkaufsprozess für die amerikanische Vermögensverwaltungseinheit eingeleitet worden sei. Das alles will die Nachrichtenagentur Bloomberg in Erfahrung gebracht haben.