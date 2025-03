Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Ende Februar 2025

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 6'783 Nestlé N 144 74,88 12'545 + 1'763 +16,4 % Roche GS 43 255,50 12'867 + 1'880 +17,1 % Sandoz N 290 37,17 11'470 + 690 + 6,4 % Sika N 40 215,90 9'148 + 512 + 5,9 % UBS N 311 27,83 9'610 + 955 +11,0 % Adecco N 241 22,36 5'866 + 477 + 8,9 % Baloise N 52 165,71 9'032 + 415 + 4,8 % Cosmo Pharma N 86 63,14 5'650 + 220 + 4,1 % Dätwyler I 79 136,75 9'875 - 928 - 8,6 % Julius Bär N 109 58,66 6'605 + 211 + 3,3 % Medmix N 591 8,80 6'631 + 1'430 +27,5 % Oerlikon N 1'825 3,56 7'468 + 971 +14,9 % SoftwareOne N 701 6,18 4'290 - 42 - 1,0 % Total 117'840 + 8,9 % * Schlusskurse vom 31. Januar 2025

So gross die wirtschaftlichen und politischen Probleme in Europa – so erfreulich ist die bisherige Börsenbilanz. Hierzulande liegt der breit gefasste Swiss Performance Index (SPI) seit Jahresbeginn mit 10,8 Prozent im Plus. Dem hinken die um 8,8 Prozent höheren Schweizer Aktienfavoriten für 2025 mittlerweile leider etwas hinterher.

Während sich die beiden Schwergewichte Roche und Nestlé seit Januar sehr erfreulich entwickelt haben, kosteten mich zuletzt vor allem die Aktien von Sandoz und Medmix einiges an Rendite.

Bei Sandoz ist im Hinblick auf die Ergebnisveröffentlichung vom kommenden Mittwoch eine gewisse Grundnervosität zu verspüren. Die Angst gilt dabei vor allem den diesjährigen Finanzzielen. Gut möglich, dass der Hersteller von Nachahmermedikamenten diesbezüglich zunächst eher tiefstapelt. Im weiteren Jahresverlauf stehen im margenstarken Geschäft mit sogenannten Biosimilars sowohl in Nordamerika als auch in Europa gleich mehrere wichtige Produkteinführungen an. Für Wachstum auf diesem Gebiet sollte folglich gesorgt sein. Den jüngsten Kursrücksetzer erachte ich daher als übertrieben.

Unter die Räder gerieten die zuvor erfreulich starken Aktien von Medmix. Die Kursverluste sind weniger dem letztjährigen Ergebnis als vielmehr den vorsichtigen Aussagen zur diesjährigen Geschäftsentwicklung geschuldet. Aus Sicht des Medizinaltechnikunternehmens dürfte 2025 zu einem margenseitigen Übergangsjahr werden. Sprich: Die operativen Gewinnmargen werden sich langsamer erholen als man sich das in Analystenkreisen erhofft hatte. Medmix befindet sich inmitten eines Turnaround-Prozesses. Mir erscheint Firmenchef René Willi die richtige Person für diese Aufgabe zu sein. Seit er im Juni das Ruder übernommen hat, entwickeln sich die Dinge in die richtige Richtung.

Die Aktien der UBS werden hingegen weiterhin von der Diskussion um strengere Eigenmittelvorschriften ausgebremst. Letzte Woche hatte das Eidgenössische Finanzministerium erklärt, dass die Kapitalfrage nicht von der Regierung, sondern vom Parlament entschieden werden soll. Gut möglich, dass es sogar zu einer Volksabstimmung kommt. Eine solche liesse sich wohl nicht vor 2028 durchführen. Mir ist bewusst, dass die Börse nichts so sehr scheut wie die Ungewissheit. Immerhin versüsst die grösste Schweizer Bank ihren Aktionärinnen und Aktionären das Warten in der Zwischenzeit mit einer grosszügigen Jahresdividende und Aktienrückkäufen. Ich selber bleibe dabei: Die Eigenmittelvorschriften für Schweizer Banken sind schon heute von den strengsten weltweit. Übertreiben es Politik und Behörden, schmälert das die Ausgangslage der UBS im Wettbewerb mit den übermächtigen Banken aus Übersee empfindlich. Das wiederum kann und soll nicht im Sinn des Gesetzgebers sein.

Ziemlich enttäuscht bin ich von der Aktienkursentwicklung bei Dätwyler. Spätestens seit der Jahresergebnisveröffentlichung von Mitte Februar dürfte klar sein, dass sich die operativen Gewinnmargen langsamer als erhofft erholten werden. Das im Dezember letzten Jahres aufgelegte Restrukturierungsprogramm sieht nicht nur Optimierungsschritte, sondern auch Wachstumsinitiativen vor. Wachstumsmöglichkeiten gibt es etwa im Zuliefergeschäft für Hersteller von Abnehm-Spritzen. Die erste Produktwelle hat Dätwyler zwar verschlafen. Bei der nächsten will das Unternehmen nun aber mit dabei sein. Ich traue der neuen Firmenleitung durchaus zu, das Unternehmen dank der Umsetzung dieser Ambitionen wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Für einen Turnaround-Kandidaten erscheinen mir die Aktien ausserdem nicht übertrieben hoch bewertet.

Transaktionen Aktienfavoriten 2025 Datum Titel Anzahl Kurs Total 03.01.2025 Nestlé N Kauf 144 74,88 Franken 10'783- 03.01.2025 Adecco N Kauf 241 22,36 Franken 5'389- 03.01.2025 Cosmo Pharma N Kauf 86 63,14 Franken 5'430- 03.01.2025 Dätwyler I Kauf 79 136,75 Franken 10'803- 03.01.2025 Medmix N Kauf 591 8,80 Franken 5'201- 03.01.2025 Roche GS Kauf 43 255,50 Franken 10'987- 03.01.2025 Sandoz N Kauf 290 37,17 Franken 10'779- 03.01.2025 Sika N Kauf 40 215,90 Franken 8'636- 03.01.2025 UBS N Kauf 311 27,83 Franken 8'655- 03.01.2025 Baloise N Kauf 52 165,71 Franken 8'617- 03.01.2025 Julius Bär N Kauf 109 58,66 Franken 6'394- 03.01.2025 Oerlikon N Kauf 1'825 3,56 Franken 6'497- 03.01.2025 SoftwareOne N Kauf 701 6,18 Franken 4'332-



