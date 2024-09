Dieser Schweizer Aktienindex feiert still und leise neue Rekorde

Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Ende August

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 5'848 Lonza N 24 354,41 13'279 + 4'809 +56,8 % Roche GS 51 245,24 14'647 + 2'140 +17,1 % Sandoz N 368 28,15 13'711 + 3'362 +32,5 % Sika N 42 272,25 11'478 - 11 - 0,1 % UBS N 332 25,66 8'619 + 102 + 1,2 % Adecco N 121 29,05 3'475 - 25 - 0,7 % Baloise N 38 132,73 6'187 + 1'183 +23,6 % Cosmo Pharma N 84 54,66 6'736 + 2'128 +46,2 % Helvetia N 77 116,60 10'368 + 1'367 +15,2 % Julius Bär N 108 47,18 5'367 + 252 + 4,9 % Medmix N 351 17,84 3'675 - 2'580 - 41,3 % Oerlikon N 1'897 3,79 9'118 + 1'924 +26,8 % SoftwareOne N 540 16,29 8'481 - 308 - 3,5 % Total 120'989 +16,4 % * Schlusskurse vom 30. August 2024

Wie Chefstratege Michael Hartnett von der Bank of America in einem Strategiepapier schreibt, reagierten die Aktienmärkte in der Vergangenheit höchst unterschiedlich auf eine erste Leitzinssenkung. So habe die New Yorker Börse vor allem auf eine Notfall-Senkung jeweils am positivsten reagiert und in den darauffolgenden sechs Monaten um durchschnittlich 20 Prozent zugelegt, ist nachzulesen. Immerhin auf ein durchschnittliches Plus von 10 Prozent kam der S&P 500 Index nach einer ersten Leitzinssenkung in einem Szenario, in welchem die Wirtschaft auf eine sanfte Landung zusteuert. Durchschnittlich 6 Prozent gab das Börsenbarometer hingegen nach, wenn es trotz tieferen Leitzinsen zu einer wirtschaftlichen Rezession kam.

Hartnett und seine Mitautoren sind deshalb skeptisch, dass die Aktienmärkte mit Kursgewinnen auf eine erste Leitzinsreduktion durch die US-Notenbank reagieren werden. Sie begründen ihre Skepsis einerseits damit, dass sich die Hoffnung auf eine sanfte wirtschaftliche Landung als zu optimistisch erweisen könnte. Andererseits verweisen sie darauf, dass sich in den momentanen Aktien- und Anleihekursen bereits mehrere aufeinanderfolgende Leitzinssenkungen widerspiegeln und diese damit bereits eingepreist sind. Diese Meinungen teile ich.

Ausserdem schrieb ich kurz vor meiner zweiwöchigen Auszeit:

[Mir] fällt auf, dass die [jüngste] Erholung von ungewöhnlich mageren Handelsumsätzen begleitet wurde und noch immer wird. Zugegeben: Wir befinden uns an den Aktienmärkten inmitten der Sommerflaute. Doch selbst wenn man den saisonalen Gegebenheiten Rechnung trägt, sind die Handelsumsätze ungewohnt dünn.

...und weiter...

Steigende Kurse bei dünnen Handelsumsätzen sind immer so eine Sache. Man weiss nicht genau, ob man ihnen einfach so blindlings trauen kann. Denn nicht selten erweisen sie sich als Brandbeschleuniger – und das bekanntlich in beide Richtungen. Umso mehr begegne ich der rasanten Börsenerholung mit einer gesunden Portion Skepsis.

Meine Schweizer Aktienfavoriten für 2024 konnten im August nicht an den starken Vormonat anknüpfen und gaben sowohl absolut als auch relativ betrachtet nach. Per Ende August resultiert noch ein Plus von 16,4 Prozent. Dem steht ein um 13,3 Prozent höherer SPI gegenüber.

Nachstehend möchte ich noch kurz auf einzelne der Titelpositionen eingehen:

Lonza: Die Aktien des Pharmazulieferers führen die diesjährige SMI-Gewinnerliste mit einem Plus von knapp 57 Prozent auch weiterhin unangefochten an. Die beeindruckende Kursbilanz erweist sich allerdings zusehends als Bremsklotz. Wichtige Impulse erhoffe ich mir vom diesjährigen Investorentag, welcher erst im Dezember ansteht. An diesem Tag dürfte der neue Firmenchef Wolfgang Wienand seine Zukunftspläne für das Unternehmen offenlegen.

Roche: Das Schwergewicht konnte im Windschatten der Platzrivalin Novartis ebenfalls etwas Boden gutmachen. Bei Kursen um die 220 Franken machte – zumindest gefühlt – die ganze Anlegerwelt einen grossen Bogen um die Genussscheine. Jetzt bei Kursen von 280 Franken und mehr ist urplötzlich wieder Interesse zu verspüren. Ich bin neugierig, ob es Firmenchef Thomas Schinecker anlässlich des diesjährigen Pharma Day von Ende September gelingt, die Börse von seiner Vision für Roche überzeugen zu können.

Sika: Dass die Aktien des Bauchemieherstellers seit Wochen richtungslos hin-und-her-pendeln dürfte mit dem schwierigen Branchenumfeld zu tun haben. Das Unternehmen hat jedoch schon mehrfach bewiesen, dass es dank des soliden Geschäftsmodells besser als manch anderer europäischer Bauzulieferer aufgestellt ist. Die Börse trägt diesem Umstand zu wenig Beachtung, wie ich finde.

Cosmo: Eine neue Studie von Forschern um Alexander Seager und Linda Sharp lieferte jüngst Belege für die Wirksamkeit des GI GeniusT-Systems bei der Polypenerkennung während Dickdarmspiegelungen. Für Kepler Cheuvreux ist diese medizinische Veröffentlichung ein wichtiger Meilenstein – nicht nur für Cosmo, sondern auch für die gesamte Diagnostik von Dickdarmkrebs.

SoftwareOne: Die Börse räumte dem eher enttäuschenden Halbjahresergebnis und den gesenkten diesjährigen Finanzzielen mehr Gewicht als der Information ein, wonach das Unternehmen das Gespräch mit möglichen Kaufinteressenten aufgenommen habe. Ich gehe weiterhin davon aus, dass SoftwareOne früher oder später an einen Finanzinvestor verkauft wird. Letztendlich dürfte alles eine Frage des Preises sein.

Transaktionen Aktienfavoriten 2024 Datum Titel Anzahl Kurs Total 04.01.2024 Holcim N Verkauf 1'512 64,96 Franken 9'822+ 04.01.2024 Sika N Verkauf 8 259,99 Franken 208+ 04.01.2024 Roche GS Verkauf 2 252,34 Franken 429+ 04.01.2024 Zurich IG N Verkauf 14 443,67 Franken 6'344+ 04.01.2024 Partners Group N Verkauf 11 1'155,95 Franken 12'600+ 04.01.2024 Novartis N Verkauf 118 88,13 Franken 10'417+ 04.01.2024 Comet N Verkauf 23 253,99 Franken 5'842+ 04.01.2024 Cosmo N Kauf 95 54,38 Franken 5'139- 04.01.2024 UBS N Kauf 158 25,23 Franken 3'986- 04.01.2024 Helvetia N Kauf 3 117,11 Franken 386- 04.01.2024 Julius Bär N Kauf 11 47,10 Franken 5'134- 04.01.2024 Medmix N Kauf 62 18,60 Franken 1'157- 04.01.2024 Baloise N Kauf 39 132,51 Franken 5'141- 04.01.2024 SoftwareOne N Kauf 505 16,26 Franken 8'218- 04.01.2024 Oerlikon N Kauf 381 3,74 Franken 1'426- 04.01.2024 Sandoz N Kauf 365 28,13 Franken 10'273- 04.01.2024 Lonza N Kauf 10 352,36 Franken 3'524- 14.03.2024 Roche GS Kauf 1 233,50 Franken 234- 25.03.2024 Oerlikon N Kauf 72 3,96 Franken 286- 28.03.2024 Sika N Kauf 1 264,70 Franken 265- 15.04.2024 Julius Bär N Kauf 4 49,65 Franken 184- 22.04.2024 SoftwareOne N Kauf 11 16,30 Franken 183- 26.04.2024 Medmix N Kauf 6 15,26 Franken 90- 30.04.2024 Baloise N Kauf 1 138,90 Franken 194- 30.04.2024 UBS N Kauf 5 24,52 Franken 132- 03.05.2024 Sandoz N Kauf 4 30,60 Franken 107- 28.05.2024 Helvetia N Kauf 2 122,90 Franken 283- 01.07.2024 Lonza N Verkauf 6 489,03 Franken 2'690+ 01.07.2024 Sika N Kauf 2 255,91 Franken 614- 01.07.2024 Helvetia N Kauf 5 123,09 Franken 578- 01.07.2024 Sandoz N Verkauf 1 32,50 Franken 36- 01.07.2024 Baloise N Verkauf 3 158,52 Franken 396+ 01.07.2024 Cosmo N Verkauf 12 70,53 Franken 832+ 01.07.2024 Julius Bär N Verkauf 4 51,23 Franken 220+ 01.07.2024 Oerlikon N Verkauf 372 4,89 Franken 182+ 01.07.2024 Roche GS Kauf 10 249,91 Franken 2'299- 01.07.2024 UBS N Kauf 1 26,98 Franken 22- 01.07.2024 Medmix N Kauf 69 13,75 Franken 945- 01.07.2024 SoftwareOne N Kauf 23 16,97 Franken 389- 09.07.2024 Adecco N Kauf 121 29,05 Franken 3'501- 10.07.2024 Cosmo N Kauf 2 69,00 Franken 110-



Schauen Sie sich doch auch das Tracker Zertifikat auf die Schweizer Aktienfavoriten des cash Insider an. Mit diesem setzen sie einfach und bequem auf die von ihm favorisierten Aktien. Die Nettodividenden werden dabei jeweils zeitnah reinvestiert.