Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Ende April 2025

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 7'351 Nestlé N 147 75,13 12'898 + 1'854 +16,8 % Roche GS 44 256,37 11'849 + 569 + 5,1 % Sandoz N 293 37,12 10'484 - 393 - 3,6 % Sika N 41 216,05 8'438 - 420 - 4,7 % UBS N 317 27,73 7'890 - 902 - 10,3 % Adecco N 248 22,34 5'312 - 229 - 4,1 % Baloise N 53 165,97 9'715 + 919 +10,4 % Cosmo Pharma N 86 63,14 4'098 - 1'332 - 24,5 % Dätwyler I 80 136,57 9'504 - 1'421 - 13,0 % Julius Bär N 112 58,38 5'963 - 576 - 8,8 % Medmix N 610 8,83 6'307 + 919 +17,1 % Oerlikon N 1'763 3,56 6'156 - 120 - 1,9 % SoftwareOne N 701 6,18 3'996 - 336 - 7,8 % Total 109'961 + 1,5 % * Schlusskurse vom 30. April 2025

Der Grund, weshalb die Valoren von UBS und Julius Bär unter die Räder gerieten, liegt geradezu auf der Hand: Sollte die aggressive Handelspolitik Washingtons Folgen für die Weltwirtschaft haben, träfen diese auch die beiden Banken. Hinzu kommen die Verwerfungen an den Finanzmärkten kurz nach der Bekanntgabe des mittlerweile abgemilderten Strafzoll-Regimes der Trump-Regierung sowie der zuletzt schwache Dollar – da letzterer die Höhe der verwalteten Kundenvermögen schmälert.

Bei der UBS ist immer noch nicht klar, wie die künftigen Eigenmittelvorschriften aussehen. Vermutlich dürfte sich der regulatorische Nebel schon in den nächsten Wochen lichten und erste wertvolle Rückschlüsse auf die Ausschüttungspolitik der grössten Schweizer Bank der kommenden Jahre zulassen.

Dass sich – getreu hiesigen Gepflogenheiten – ein Kompromiss abzeichnet, erachte ich als ermutigend. So berichtete der für Kepler Cheuvreux tätige Analyst Nicolas Payen kürzlich von versöhnlichen Signalen seitens der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma). Er glaubt, dass diese in Bezug auf den sogenannten «UBS Finish» zu Kompromissen bereit sein könnte. Einen solchen Kompromiss sieht er etwa in der von der Grossbank selbst ins Spiel gebrachten Obergrenze für das Investment Banking.

Auch sein Berufskollege Peter Berger von der Basler Kantonalbank hält die Angst vor strikteren Eigenmittelanforderungen für übertrieben. Vielmehr glaubt der Analyst, dass die Politik Hand zu einem Kompromiss bietet. Ein solcher könnte etwa eine neue Holdingstruktur zur Verbesserung der Abwicklungsfähigkeit, höhere Mindestliquiditätsreserven oder eine stärkere Überwachung umfassen.

Bis sich der regulatorische Nebel lichtet, gilt allerdings: Nichts scheut die Börse mehr als die Ungewissheit.

Apropos UBS: Mitte April ging bei diesen Aktien die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr ab. Zur Auszahlung kamen 90 Cents je Stück, was zu diesem Zeitpunkt in etwa 73 Rappen entsprach. Noch Anfang Januar wären es fast 10 Rappen mehr gewesen. Es ist dies die Kehrseite des Bilanzierens in Dollar. Die Freude der Aktionärinnen und Aktionäre hierüber dürfte sich wohl in Grenzen halten und die Kritik an der Auszahlung der Dividende in Dollar so schnell wohl nicht verstummen...

Sandoz blickt auf ein enttäuschendes erstes Quartal zurück. Mit 2,48 Milliarden Dollar hat der Hersteller von Nachahmermedikamenten zwischen Anfang Januar und Ende März weniger als erhofft umgesetzt. Analysten waren durchschnittlich von 2,54 Milliarden Dollar ausgegangen. Enttäuschend entwickelte sich vor allem der Umsatzbeitrag aus dem Geschäft mit Biosimilars. Mit 671 Millionen Dollar verfehlte dieser margenstarke Geschäftszweig selbst die pessimistischen Einzelschätzungen.

Das Unternehmen selbst sieht sich jedoch auf Kurs und strebt für dieses Jahr wie bis anhin ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich bei einer operativen Kernmarge (EBITDA) zwischen 24 und 26 Prozent an. Nach dem verhaltenen Start ins neue Geschäftsjahr werden nun zumindest leise Zweifel an der Erreichbarkeit dieser Ziele wach.

Mit dem Rückgang des Aktienkurses von 45 auf 37 Franken innerhalb weniger Wochen und ohne klärende Neuigkeiten erscheint mir der Zahlenkranz fürs erste Quartal mehr als eingepreist. Nichtsdestotrotz bleibt Sandoz gefordert, muss die ehemalige Novartis-Tochter doch den Beweis antreten, dass die diesjährigen Finanzziele weiterhin realistisch sind.

Wer sich bei Baloise das schnelle Geld erhofft hat, wird enttäuscht. Ein Verkauf der traditionsreichen Versicherungsgruppe ins Ausland ist spätestens mit dem Ausstieg des schwedischen Finanzinvestors Cevian Capital wohl vom Tisch. Und aus Sicht der Aktionärinnen und Aktionäre kommt der geplante Zusammenschluss mit dem Branchennachbarn Helvetia eher einem Marathon denn einem 100-Meter-Sprint gleich.

Zugegeben: Der Schulterschluss zwischen Baloise und Helvetia ist von bestechender Logik. Und das nicht nur, was das Synergiepotenzial zwischen den beiden Unternehmen angeht. Auch der finanzielle Spielraum für höhere Dividenden oder Aktienrückkäufe steigt längerfristig deutlich. Dass Cevian Capital die Pläne nicht mitträgt und ausgestiegen ist, überrascht mich nicht. Schliesslich hätte sich Baloise wohl nicht widerstandslos vom Zusammenschluss mit Helvetia abbringen und ins Ausland verkaufen lassen. Rückblickend hat die Vernunft gesiegt.

Am kommenden Mittwoch werde ich meine Kolumne dem diesjährigen SMI-Zweitplatzierten Nestlé widmen. Dass der Nahrungsmittelmulti aus Vevey vom Lebensversicherer Swiss Life kürzlich vom Thron gestossen wurde, hat nämlich gute Gründe, soviel kann ich an dieser Stelle schon mal verraten.

Transaktionen Aktienfavoriten 2025 Datum Titel Anzahl Kurs Total 03.01.2025 Nestlé N Kauf 144 74,88 Franken 10'783- 03.01.2025 Adecco N Kauf 241 22,36 Franken 5'389- 03.01.2025 Cosmo Pharma N Kauf 86 63,14 Franken 5'430- 03.01.2025 Dätwyler I Kauf 79 136,75 Franken 10'803- 03.01.2025 Medmix N Kauf 591 8,80 Franken 5'201- 03.01.2025 Roche GS Kauf 43 255,50 Franken 10'987- 03.01.2025 Sandoz N Kauf 290 37,17 Franken 10'779- 03.01.2025 Sika N Kauf 40 215,90 Franken 8'636- 03.01.2025 UBS N Kauf 311 27,83 Franken 8'655- 03.01.2025 Baloise N Kauf 52 165,71 Franken 8'617- 03.01.2025 Julius Bär N Kauf 109 58,66 Franken 6'394- 03.01.2025 Oerlikon N Kauf 1'825 3,56 Franken 6'497- 03.01.2025 SoftwareOne N Kauf 701 6,18 Franken 4'332- 20.03.2025 Dätwyler I Kauf 1 122,00 Franken 122- 27.03.2025 Sika N Kauf 1 221,90 Franken 222- 27.03.2025 Roche GS Kauf 1 293,60 Franken 294- 03.04.2025 Oerlikon N Kauf 62 3,78 Franken 234- 14.04.2025 Julius Bär N Kauf 3 48,20 Franken 145- 15.04.2025 UBS N Kauf 6 22,80 Franken 137- 17.04.2025 Sandoz N Kauf 3 32,50 Franken 98- 22.04.2025 Nestlé N Kauf 3 86,89 Franken 261- 23.04.2025 Adecco N Kauf 7 21,80 Franken 153- 25.04.2025 Medmix N Kauf 19 9.85 Franken 187- 29.04.2025 Baloise N Kauf 1 179,30 Franken 179-



