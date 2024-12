Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Ende November

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 7'254 Lonza N 22 354,41 11'686 + 3'818 +48,5 % Nestlé N 70 85,10 5'354 - 603 - 10,1 % Roche GS 44 245,24 11'268 + 453 + 4,2 % Sandoz N 338 28,15 13'567 + 4'051 +42,6 % Sika N 30 272,25 6'797 - 1'316 - 16,2 % UBS N 366 25,70 10'427 + 1'018 +10,8 % Adecco N 124 29,04 2'921 - 689 - 19,1 % Baloise N 35 132,73 5'775 + 1'196 +26,1 % Cosmo Pharma N 79 54,66 5'005 + 677 +15,6 % Helvetia N 65 116,60 10'067 + 2'465 +32,4 % Julius Bär N 117 47,46 6'827 + 1'269 +22,8 % Medmix N 351 17,84 3'016 - 3'240 - 51,2 % Oerlikon N 1'830 3,79 6'852 - 87 - 1,3 % SoftwareOne N 639 16,08 4'957 - 5'314 - 51,7 % Total 111'773 + 7,6 % * Schlusskurse vom 31. Oktober 2024

Rückblickend etwas früh bin ich bei Nestlé eingestiegen. Beim Nahrungsmittelmulti aus Vevey wird momentan eine Krise herbeigeredet, die es so meines Erachtens gar nicht gibt. Zugegeben: Andere Rivalen wie etwa Unilever oder Danone sind im laufenden Jahr besser unterwegs als die Waadtländer. Das dürfte jedoch auch damit zu tun haben, dass letztere auf wachstumsreiche Jahre zurückblicken und nun an der hohen Vergleichsbasis aus diesen Jahren gemessen werden. Da liesse sich beinahe schon behaupten, der langjährige frühere Firmenchef Mark Schneider sei Opfer des eigenen Erfolgs geworden.

Regelmässige Leserinnen und Leser meiner Kolumne wissen, dass ich mir einen externen Nachfolger für Schneider gewünscht hätte. Ich frage mich nämlich, ob Nestlé unter dem «Eigengewächs» Laurent Freixe überhaupt zu einem glaubwürdigen Aufbruch fähig ist.

Ich bleibe deshalb dabei: Zu den aktuellen Kursen läuft Nestlé Gefahr, ins Visier ausländischer Finanzinvestoren zu geraten. Wenn ein Unternehmen aus eigener Kraft nicht in die Erfolgsspur zurückfindet, dann bedarf es halt etwas Druck von aussen...

Seit wenigen Tagen ist die Firmengeschichte von Roche um eine milliardenschwere Übernahme reicher. Die Pharma- und Diagnostikgruppe aus Basel übernimmt den deutlich kleineren Rivalen Poseida. Das wiederum lässt sich Firmenchef Thomas Schinecker bis zu 1,5 Milliarden Dollar kosten, was einer Übernahmeprämie von nahezu 500 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Abend vor dem Bekanntwerden spricht. Darüber, ob wirklich so viel Geld fliesst, entscheidet letztendlich der kommerzielle Erfolg bei den erworbenen Wirkstoffen. Eine Milliarde Dollar ist es aber sowieso.

Unter dem Vorgänger Schineckers, dem heutigen Verwaltungsratspräsidenten Severin Schwan, hiess es noch, man werde nicht ins Geschäft mit Zelltherapien vorstossen. Die Skalierbarkeit sei auf diesem Gebiet schlichtweg nicht gegeben. Nun soll plötzlich alles anders sein...

Sowieso zeugt jede weitere milliardenschwere Firmenübernahme davon, dass Roche an eigener Innovationskraft eingebüsst hat – genauso wie jede milliardenschwere Firmenübernahme aus Sicht der Aktionärinnen und Aktionäre einer kostspieligen Wette auf neue Produkte gleichkommt. Umso mehr hoffe ich, dass man am Hauptsitz in Basel diesbezüglich mit Bedacht vorgeht.

Apropos Aktionärinnen und Aktionäre: Diese haben in Sachen Tiragolumab seit vergangener Woche nun endgültig Gewissheit. Was schon seit Juli befürchtet worden war, nämlich dass dieser Wirkstoff in Kombination mit dem Lungenkrebsmittel Tecentriq keine Vorteile bietet, ist nun bittere Gewissheit. Zum Glück berücksichtigen kaum noch Analysten irgendwelche Umsatzschätzungen für Tiragolumab in ihren Bewertungsmodellen.

Ich rechne mit einem soliden Schlussquartal. Wenn Roche also im Februar das Jahresergebnis vorlegt, gilt mein Interesse vor allem an den neuen Finanzzielen. Alleine schon der tiefen Ausgangsbasis wegen müssten diese an der Börse eigentlich positiv aufgenommen werden.

Eine ziemliche Enttäuschung sind für mich die Valoren von Sika. Mit einem Minus von knapp 17 Prozent findet sich der Bauchemiespezialist aus dem steuergünstigen Baar nur wenige Wochen vor dem Jahreswechsel unter den diesjährigen SMI-Schlusslichtern wieder.

Damit droht Sika der Ruf des Vorzeigeunternehmens verloren zu gehen. 2019 kehrte der Bauchemiehersteller mit der milliardenschweren Übernahme der französischen Parex erstmals von der «Strategie der kleinen und leicht verdaubaren Happen» ab. Auf Parex folgte wenige Jahre später mit der ehemaligen BASF-Tochter MBCC sogar eine noch viel grössere Übernahme.

Nun wird Sika in hiesigen Börsenkreisen gleich der nächste milliardenschwere Firmenkauf nachgesagt. Losgetreten hatte diese Spekulationen der für die Deutsche Bank tätige Analyst Jon Bell. In einem Kommentar schreibt er, dass er den Bauchemiespezialisten vor der nächsten Grossübernahme wähnt. Er stuft die Aktien des Bauchemiespezialisten in Vorfreude darauf mit «Buy» und einem Kursziel von 325 Franken ein.

Meine Vorfreude hält sich hingegen in Grenzen. Ich selber fand die Akquisitionsstrategie unter dem früheren Firmenchef Jan Jenisch um einiges überzeugender als die jetzige. Die Börse scheint diese Einschätzung zu teilen...

Transaktionen Aktienfavoriten 2024 Datum Titel Anzahl Kurs Total 04.01.2024 Holcim N Verkauf 1'512 64,96 Franken 9'822+ 04.01.2024 Sika N Verkauf 8 259,99 Franken 208+ 04.01.2024 Roche GS Verkauf 2 252,34 Franken 429+ 04.01.2024 Zurich IG N Verkauf 14 443,67 Franken 6'344+ 04.01.2024 Partners Group N Verkauf 11 1'155,95 Franken 12'600+ 04.01.2024 Novartis N Verkauf 118 88,13 Franken 10'417+ 04.01.2024 Comet N Verkauf 23 253,99 Franken 5'842+ 04.01.2024 Cosmo N Kauf 95 54,38 Franken 5'139- 04.01.2024 UBS N Kauf 158 25,23 Franken 3'986- 04.01.2024 Helvetia N Kauf 3 117,11 Franken 386- 04.01.2024 Julius Bär N Kauf 11 47,10 Franken 5'134- 04.01.2024 Medmix N Kauf 62 18,60 Franken 1'157- 04.01.2024 Baloise N Kauf 39 132,51 Franken 5'141- 04.01.2024 SoftwareOne N Kauf 505 16,26 Franken 8'218- 04.01.2024 Oerlikon N Kauf 381 3,74 Franken 1'426- 04.01.2024 Sandoz N Kauf 365 28,13 Franken 10'273- 04.01.2024 Lonza N Kauf 10 352,36 Franken 3'524- 14.03.2024 Roche GS Kauf 1 233,50 Franken 234- 25.03.2024 Oerlikon N Kauf 72 3,96 Franken 286- 28.03.2024 Sika N Kauf 1 264,70 Franken 265- 15.04.2024 Julius Bär N Kauf 4 49,65 Franken 184- 22.04.2024 SoftwareOne N Kauf 11 16,30 Franken 183- 26.04.2024 Medmix N Kauf 6 15,26 Franken 90- 30.04.2024 Baloise N Kauf 1 138,90 Franken 194- 30.04.2024 UBS N Kauf 5 24,52 Franken 132- 03.05.2024 Sandoz N Kauf 4 30,60 Franken 107- 28.05.2024 Helvetia N Kauf 2 122,90 Franken 283- 01.07.2024 Lonza N Verkauf 6 489,03 Franken 2'690+ 01.07.2024 Sika N Kauf 2 255,91 Franken 614- 01.07.2024 Helvetia N Kauf 5 123,09 Franken 578- 01.07.2024 Sandoz N Verkauf 1 32,50 Franken 36- 01.07.2024 Baloise N Verkauf 3 158,52 Franken 396+ 01.07.2024 Cosmo N Verkauf 12 70,53 Franken 832+ 01.07.2024 Julius Bär N Verkauf 4 51,23 Franken 220+ 01.07.2024 Oerlikon N Verkauf 372 4,89 Franken 182+ 01.07.2024 Roche GS Kauf 10 249,91 Franken 2'299- 01.07.2024 UBS N Kauf 1 26,98 Franken 22- 01.07.2024 Medmix N Kauf 69 13,75 Franken 945- 01.07.2024 SoftwareOne N Kauf 23 16,97 Franken 389- 09.07.2024 Adecco N Kauf 121 29,05 Franken 3'501- 10.07.2024 Cosmo N Kauf 2 69,00 Franken 110- 30.09.2024 Sika N Verkauf 12 279,81 Franken 3'470+ 30.09.2024 Sandoz N Verkauf 30 35,27 Franken 1'044+ 30.09.2024 Oerlikon N Verkauf 67 4,56 Franken 306+ 30.09.2024 Roche GS Verkauf 7 270,60 Franken 1'867+ 30.09.2024 Lonza N Verkauf 2 535,89 Franken 911+ 30.09.2024 Helvetia N Verkauf 12 146,19 Franken 1'754+ 30.09.2024 Baloise N Verkauf 3 172,60 Franken 552+ 30.09.2024 Cosmo N Verkauf 5 75,24 Franken 384+ 30.09.2024 UBS N Kauf 34 26,05 Franken 891- 30.09.2024 SoftwareOne N Kauf 99 14,93 Franken 1'483- 30.09.2024 Julius Bär N Kauf 9 50,90 Franken 443- 30.09.2024 Adecco N Kauf 4 28,78 Franken 109- 30.09.2024 Nestlé N Kauf 70 85,10 Franken 5'957-



